Gerard Butler : un de ses meilleurs pires films d’action est arrivé sur Netflix

Un film d’action et de science-fiction avec Gerard Butler est arrivé sur Netflix et on est tenté de le conseiller, ne serait-ce que pour l’expérience.

Même si des films comme Dracula 2001, Le Fantôme de l’Opéra, PS : I Love You, L’abominable vérité ou Love Coach ont ponctué sa carrière, Gerard Butler conserve l’image d’un monsieur muscles égratigné qui aime bourriner et vider des chargeurs. Ses rôles dans 300, La Chute de la Maison Blanche et autres séries B d’action pas toujours heureuses lui collent à la peau et au CV, et ce n’est pas le prochain Criminal Squad 2 qui risque d’inverser la tendance. Mais entre dix rôles interchangeables de flics ou de soldats plus ou moins haut gradés, Butler a tenté de trouer des gens avec originalité, voire même extravagance dans un film d’action et de science-fiction qui se voulait plus malin et novateur.

Sauf qu’à sa sortie, ce film a été boudé par le public et incendié par la critique. Pour donner la température, son score est de 27/100 sur le site de notation américain Metacritic. En France non plus la mayonnaise n’a pas pris : « Il est déconseillé de laisser vos ados s’approcher » (Télérama), « […] ce pseudo-récit d’émancipation future se révèle servile à l’égard des conventions du grand spectacle actuel » (Le Monde), « […] le film se vautre dans la violence qu’il dénonce » (Les Inrockuptibles)… Ce film mal-aimé, c’est Ultimate Game, qui a récemment débarqué sur Netflix. Soit l’occasion rêvée de se faire un avis, si ce n’est pas déjà fait, ou de lui redonner une petite chance.

En 2009, il y a eu Avatar, Coraline, Watchmen… et Ultimate Game

ULTIMATE GAME OVER

Ultimate Game est sorti en 2009 et a été coréalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor, qui ont l’habitude de surfer entre le délire d’initié et le pur mauvais goût puisqu’on leur doit aussi Hyper Tension, Hyper Tension 2 (la bite de cheval en gros plan, l’électrocution des tétons et tout ça), sans oublier Ghost Rider 2 : L’Esprit de la vengeance et le scénario de Jonah Hex qu’ils ont écrit.

Le pitch d’Ultimate Game est celui d’un shoot ’em up géant, aussi bête que potentiellement marrant : dans un futur proche, des prisonniers condamnés à mort s’entretuent pour gagner leur liberté dans le cadre d’une téléréalité très populaire nommée Slayers. Les prisonniers ne sont cependant pas libres de leurs mouvements, ils sont contrôlés à distance par des joueurs en ligne, devenant ainsi des personnages de jeu vidéo, mais qui ne disposent que d’une seule vie.

Au milieu de tout ça, il y a l’obligatoire complot qui vise Kable, le prisonnier joué par Gerard Butler, et Simon, celui qui le contrôle et est incarné par un jeune Logan Lerman. Quant au reste du casting, on y retrouve Michael C. Hall (dans le rôle du méchant, bien évidemment), mais aussi Terry Crews, Ludacris et Amber Valletta (Le Transporteur 2, Hitch, Premonition).

De jolis (?) noms qui n’ont pas attiré les foules en salles, le film ayant rapporté seulement 40 millions de dollars au box-office (dont 20 millions à domicile) pour un budget estimé à 50 millions de dollars.

En France aussi, Ultimate Game est passé quasiment inaperçu avec à peine 292 000 entrées. Depuis, le fim a eu un petit regain d’intérêt, principalement grâce à une vidéo de Karim Debbache pour sa série Crossed. Alors Écran Large n’ira pas jusqu’à conseiller ce film de bon coeur, mais disons simplement que Netflix est là pour assouvir toute curiosité et cultiver nos plaisirs coupables.