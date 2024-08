Rebel Ridge : une bande-annonce bourrée d’action pour le thriller Netflix du réalisateur de Green Room

Rebel Ridge, le nouveau film du trop rare Jeremy Saulnier, verra la police et Aaron Pierre s’affronter sur Netflix.

Pendant un long moment, Rebel Ridge s’est retrouvé dans un enfer de production. Annoncé en 2019, le long-métrage du réalisateur de Green Room et Aucun homme ni dieu a rencontré un petit obstacle : la pandémie. Entre le décalage du début du tournage et le départ de l’acteur principal John Boyega, la production s’est mise en pause pendant onze long mois avant d’avancer très doucement, au gré des autres problèmes rencontrés. Bref, peu de gens voyaient le thriller sortir après tant de déconvenues, et pourtant, il est bien sur le point de débarquer.

Dans ce Rebel Ridge, que Saulnier décrit comme différent de tous ses précédents films, Terry Richmond, un ancien marine, se fraye un chemin dans un réseau de corruption d’une petite ville lorsqu’une tentative de libération sous caution de son cousin dégénère en un violent face-à-face avec le chef de la police locale. Netflix, producteur et distributeur du film, a dévoilé la première bande-annonce du thriller, et si la production a été houleuse, tout n’a pas l’air à jeter.

Rebel Moon : Ridge edition sur Netflix (aucun rapport promis)

Ce qui saute aux yeux dans cette bande-annonce, c’est que Saulnier n’a pas perdu une once de son talent pour faire ressentir l’action : chaque coup, chaque impacte de balle transperce l’écran dans ces intenses 2 minutes 18. Bien sûr, le postulat de base de découvrir un complot a grande échelle n’a rien de révolutionnaire, mais avec la bonne exécution, ce combat ou policier et voleur ne forment qu’une seule entité peut s’avérer totalement haletant. Le film promet des batailles profitant bien de sa pampa de l’Amérique profonde, et ne devrait pas décevoir.

Terry aura besoin d’un allié pour survivre à tout ça, et c’est en la greffière Summer McBride (AnnaSophia Robb) qu’il trouve du support. Selon le synopsis officiel, « tous deux se retrouvent pris au piège d’une conspiration profondément enracinée au sein de la commune isolée. Alors que les enjeux deviennent mortels, Terry doit faire appel à son mystérieux passé pour briser l’emprise du département sur la communauté, rendre justice à sa propre famille et protéger Summer au passage.«

Bourvil quand on lui a cassé son vélo

La nature même du métier de Summer montre bien que le combat sera porté à toute les strates du pouvoir de la petite ville de Shelby Springs, et c’est ce qui pourrait donner un peu d’originalité à Rebel Ridge. Si le long-métrage arrive à conjuguer film de procès et one man army à la John Wick/Taken en un, on pourrait être face à un cocktail détonnant.

Au casting de ce Hot Fuzz inversé et bourrin, on retrouve Don Johnson, David Denman, Emory Cohen, Steve Zissis, Zsané Jhé, Dana Lee and James Cromwell. Rebel Ridge est prévu pour le 6 septembre 2024 sur Netflix.