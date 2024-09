Transformers One s’offre une nouvelle bande-annonce palpitante et colorée pour son origin story.

Transformers One arrive bientôt en salles et le film d’animation s’est un peu plus dévoilé dans une dernière bande-annonce épique.

Alors que la saga Transformers semblait déjà épuisée depuis un moment quand le dispensable Transformers : Rise of The Beasts est sorti en 2023, un film d’animation est pourtant en préparation avec pour objectif (pour ne pas dire la lourde tâche) d’explorer les origines d’Optimus Prime sur Cybertron et les raisons de son adversité avec Megatron, son ancien frère d’arme. Il s’agit de Transformers One, rebaptisé Transformers : Le Commencement en France.

Entre temps, de premiers avis dithyrambiques sur ce nouveau Transformers sont tombés, ne faisant qu’augmenter l’excitation autour du film. Et justement, l’engouement a encore monté d’un cran avec la mise en ligne d’une ultime bande-annonce qui envoie du lourd.



Transformers : l’Âge de la Renaissance

Revenant à l’époque où les Transformers avaient encore leur planète rien qu’à eux, l’histoire se concentre sur les débuts de la guerre entre les Autobots et les Decepticons. Contrairement au ton « sombre » des films réalisés par Michael Bay (si on oublie le côté graveleux et les testicules de robots), les dernières images de cet opus animé semble adopter un ton plus comique et donc plus léger, dans la veine de la série animée culte des années 80 qui a amené les jouets d’Hasbro sur le petit écran pour la première fois.

Au delà de l’ambiance, c’est surtout l’esthétique qui marque par sa colorimétrie variée et vive, les différentes échelles de plans qui nous permettent d’être emportés par l’action et la mise en scène, très fluide avec ces travelling à 365 degrès, ajoute du rythme au spectacle que nous sert cette bande-annonce.

« Lisan al gaib«

Pour ce qui est du casting, Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry prêteront respectivement la voix d’Optimus Prime et de Megatron. Scarlett Johansson, Laurence Fishburne, Steve Buscemi, Jon Hamm et Keegan Michael Key complètent la distribution. Sinon, niveau réalisateur, on retrouve Josh Cooley, un des artisans de Vice Versa, Ratatouille et Là-Haut. Un ensemble solide qui donne envie de découvrir le film dont la date de sortie a été annoncée pour le 23 octobre 2024 en France.