Transformers One : les premiers avis sont tombés pour le retour d’Optimus Prime

Les premiers avis américain sur Transformers : Le Commencement avec Chris Hemsworth et Scarlett Johansson sont arrivés.

Un peu plus d’un an après Transformers: Rise of the Beasts de Steven Caple Jr., l’univers des Autobots et des Decepticons revient sur grand écran avec un nouveau film intitulé Transformers : Le Commencement (Transformers : One en version originale). Réalisé par Josh Cooley et avec notamment Chris Hemsworth et Scarlett Johansson au casting, ce long-métrage est en fait une prequel à la franchise démarrée par Michael Bay.

Il nous présentera la jeunesse d’Optimus Prime et de Mégatron (qui se nomment à ce moment de l’intrigue Orion Pax et D-16) sur Cybertron, avant que les deux rivaux n’obtiennent leurs pouvoirs et ne deviennent ennemis jurés. Avec un tel postulat, on était logiquement assez curieux de voir ce que cette itération d’une partie peu racontée de l’histoire de Transformers allait pouvoir donner. Et justement, les premiers avis sur Transformers : Le Commencement sont récemment tombés et ils vont donc pouvoir un peu nous aiguiller.

Yeah !

Transformers : One, Two, Three…

When a movie studio is willing screen a film two months before release they know what they have.#TransformersOne is easily one of the best Transformers movies. No debate. For some it’ll be their favorite. And I’d understand why.



The film features fantastic animation by… pic.twitter.com/q0529nndlX — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 24, 2024

« Transformers : Le Commencement est aisément l’un des meilleurs films Transformers. Pas de débat. Pour certains, ce sera leur préféré. Et je comprendrais pourquoi. Le film présente une animation fantastique de la part d’Industrial Light & Magic, un scénario qui fonctionne pour les fans inconditionnels et les enfants qui ne connaissent rien de Transformers, et une relation Optimus Prime et Megatron qui fonctionne réellement et qui vous intéresse. » Steven Weintraub – Collider



TRANSFORMERS ONE could be my favorite animated film of the year. A fantastic family adventure that navigates mature, surprisingly dark territory with ease. The 3D animation is gorgeous and the action is, frankly, unbelievable at times.



Chris Hemsworth *is* Optimus Prime. pic.twitter.com/YlNaOQHMp1 — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) July 24, 2024

« Transformers : Le Commencement pourrait être mon film d’animation préféré cette année. Une aventure familiale fantastique qui navigue avec aisance dans un territoire mature et étonnamment sombre. L’animation 3D est magnifique et l’action est franchement incroyable par moments. Chris Hemsworth est Optimus Prime. » Andrew J. Salazar – Discussing Film

Un véritable groupe de potes

I almost cannot believe I’m saying this, but TRANSFORMERS ONE is by far and away the best Transformers film to date. The trailers don’t do this justice. Rich in character & emotion with a deep reverence for the lore, it tells the origins of Optimus Prime and Megatron, tragically… pic.twitter.com/XjtH4EjkKL — Matt Neglia (@NextBestPicture) July 24, 2024

« Je n’arrive presque pas à croire que je dis ça, mais Transformers : Le Commencement est de loin le meilleur film Transformers à ce jour. Les bandes-annonces ne lui rendent vraiment pas justice. Riche en personnages et en émotions, avec un profond respect pour l’histoire, il raconte les origines d’Optimus Prime et de Mégatron se transformant tragiquement de frères en ennemis. » Matt Neglia – Next Best Picture

Got another winner for you — #TransformersOne. Big fan of the animation style used for this one. Great balance of CG vibrancy with texture and detail. I especially kept getting hooked on shots of the characters aboveground with those stunning landscape backgrounds.



As far as the… pic.twitter.com/ypf3DitDgl — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 24, 2024

« J’en ai un autre pour vous… Transformers : Le Commencement. J’adore le style d’animation utilisé pour ce film, avec un excellent équilibre entre le dynamisme, la texture et les détails […]. En ce qui concerne l’histoire, c’est une aventure entre amis super divertissante et charmante qui devient rapidement chargée d’émotions […]. Tout le monde est génial. » Perri Nemiroff – Collider

Tin tin tin tinnnnnnnnnnnnnnn

The first third of #TransformersOne is everything I feared it would it would be. But it gets better as it focuses, and the second half is an appropriately big-scale, visually spectacular sci-fi action melodrama. Not artistically necessary, but it earns its keep and my son dug it. pic.twitter.com/lOWSPX5HRY — Scott Mendelson (@ScottMendelson) July 24, 2024

« Le premier tiers de Transformers : Le Commencement est tout ce que je craignais. Mais ça s’améliore à mesure que le film se concentre, et la seconde moitié est un mélodrame d’action et de science-fiction à grande échelle visuellement spectaculaires. Ce n’est pas toujours nécessaire artistiquement, mais il mérite d’exister et mon fils l’a adoré. » Scott Mendelson – Puck News

Did we need an origin story for Transformers? No, but when it’s as great as #TransformersOne then who’s complaining? Absolutely stunning animation & delightful voice work (wait’ll you hear one in particular), but the real joy is an animated feature with an emphasis on adventure. pic.twitter.com/MbVXYQx12m — Bill Bria (@billbria) July 24, 2024

« Avons-nous besoin d’une origin story pour Transformers ? Non, mais quand c’est aussi génial que Transformers : Le Commencement, alors qui peut s’en plaindre ? L’animation est absolument époustouflante et le travail vocal incroyable (vous en entendrez surtout un en particulier), mais sa vraie qualité est d’être un long métrage d’animation mettant l’accent sur l’aventure. » Bill Bria – Slashfilm

Quand ton gosse court pour aller voir Transformers : Le Commencement

Comme souvent, les critiques américaines semblent donc très satisfaites de ce Transformers : Le Commencement. Mais cette fois, leurs propos sont extrêmement élogieux et parlent de ce nouvel opus comme le meilleur film Transformers de tous les temps. Rien que ça. Le style d’animation serait apparemment très efficace, tout comme les voix des personnages, le récit et l’action marcheraient à merveille, et en plus les enfants sont susceptibles d’adorer !

Quoi qu’il en soit et si vous voulez vous faire votre propre avis, il faudra attendre le 23 octobre 2024, date où Transformers : Le Commencement débarquera en France.