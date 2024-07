Merci Netflix : ce giga-bide des films de super-héros a droit à une deuxième vie

Malgré un énorme échec en salle et une réputation désastreuse, ce film de super-héros a droit à une seconde chance sur Netflix.

Un des aspects positifs de Netflix, c’est que la plateforme peut permettre à des films ayant injustement raté leur passage dans les cinémas d’avoir une nouvelle vie. Elle peut aussi nous faire douter de nos goûts, et renverser tous nos préjugés sur certains films, juste en regardant le top 10 de la semaine (la remise en question, c’est positif, oui).

Car si ces films se sont ramassés dans les salles, on peut logiquement s’attendre à un échec similaire sur les diverses plateformes de streaming, et pourtant, nombreux sont les exemples contraires. À son arrivée sur Netflix, le très oubliable Tarzan de 2016 avec Margot Robbie avait obtenu un regain de santé et plus récemment Madame Web a eu une seconde chance sur Netflix. On ne sait pas vraiment ce qui motive les gens à les regarder, mais un autre désastre super-héroïque connaît un petit succès sur la plateforme.

A lire aussi Les 10 pires films Netflix à conseiller à votre pire ennemi

Madame Web, vraiment ?

Se faire flasher sur netflix

Risée de l’année 2023 dans les salles, sur les réseaux et dans la rédaction d’Ecran Large, The Flash, réalisé par Andy Muschietti, a tout tenté pour attirer les spectateurs au cinéma : faire revenir Michael Keaton en Batman, promettre moult caméos pour surfer sur la vague Spider-Man : No Way Home… DC a même essayé de mentir, de manière plus où moins éhontée, sur le projet (James Gunn qui dit que c’était le plus grand film de super-héros de tous les temps, oui d’accord).

Et pourtant, une fois le film en salles, ce fut le crash. Avec 220 millions de dollars de budget, voire 300 selon The Hollywood Reporter (et ce sans prendre en compte le marketing), The Flash a atteint difficilement les 270 millions de dollars au box-office dans le monde, soit un véritable désastre. D’après Deadline, le film aurait fait perdre environ 155 millions de dollars à DC et, en vérité, vu l’état du film, ce n’était pas totalement immérité.

Mood : écran de chargement PS3

Cela étant dit, le long-métrage avec Ezra Miller connait un petit succès sur le N rouge. En effet, alors qu’il est arrivé sur le catalogue du Netflix US le 25 juin dernier, il a pris la troisième position du top 10 hebdomadaire avec 3,3 millions de vues. Ce n’est pas forcément transcendant, Madame Web avait, par exemple, commencé avec 10,8 millions de vues pour son lancement à la mi-mai.

Cela dit, un an après sa sortie, il semble qu’une sorte de curiosité presque morbide persiste dans l’esprit de nombreux spectateurs. Pour ceux qui voudraient voir The Flash, le film est disponible en ce moment sur MyCanal en France.