Avant Megalopolis, Coppola dévoile 20 films qu’il faut absolument voir dans sa vie (selon lui)

Alors qu’on attend la sortie de Megalopolis, Francis Ford Coppola dévoile vingt films incontournables selon lui.

Dans quelques semaines débarquera dans nos salles sombres Megalopolis, le film que Francis Ford Coppola « ne voulait pas woke », et même s’il a été décrit comme un gros bordel épique, évidemment qu’il sera aux centres des attentions à sa sortie. Avec son budget de 120 millions de dollars provenant majoritairement de la poche de son réalisateur, son pitch passionnant et son marketing sinusoïdal (notamment à cause de la bande-annonce supprimée de Megalopolis), le dernier bébé de Coppola est un véritable OVNI qui fait beaucoup parler.

Et tandis que Coppola a annoncé qu’il voulait réaliser deux autres films après Megalopolis, l’emblématique cinéaste a également partagé une information qui devrait ravir quelques cinéphiles. Il a en effet révélé une liste de vingt films qu’il recommande de voir absolument, et on peut dire qu’il aime ses classiques.

À lire aussi On a vu Megalopolis, le fiasco mémorable de l’Empereur Coppola

Francis Ford Coppola concoctant son top 20

Coppola fait son top 20

Francis Ford Coppola a donc rejoint Letterboxd il y a quelques jours, et la plateforme en a profité pour partager une liste intitulée « Films que je recommande chaudement ». Il la décrit ainsi dans la petite note d’intention sur le site :

« Voici une liste de films que j’apprécie et que je recommande à tout fan de cinéma ou cinéaste en herbe. Cette liste n’est PAS complète car il y en a tellement – ce serait exténuant d’en faire une vraie liste tant elle s’allongerait encore et encore. »

D’abord, on peut remarquer qu’une grande partie de sa liste est composée de films assez vieux (seulement 4 films sont sortis après 1961), le plus récent étant Punch-Drunk Love de Paul Thomas Anderson, daté de 2002, et le plus vieux L’Aurore de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1927.

Francis Ford Coppola’s 20 film recommendations.



View the list on Letterboxd: https://t.co/nFcnWWh04v pic.twitter.com/1ZxU3AJkG1 — Letterboxd (@letterboxd) August 28, 2024

On voit aussi que ce groupe de longs-métrages comprend des productions d’origines géographiques diverses : Les salauds dorment en paix d’Akira Kurosawa, La Harpe de Birmanie de Michio Ichikawa et Voyage à Tokyo de Yasujirō Ozu pour le Japon, La Rue sans joie de Georg Wilhelm Pabst et L’Ange bleu de Josef von Sternberg pour l’Allemagne, les cinémas français et polonais avec French Cancan de Jean Renoir et Cendres et Diamant d’Andrzej Wajda, et forcément les États-Unis avec des cinéastes comme Frank Capra, Leo McCarey, Jerry Lewis, Steven Spielberg ou encore Martin Scorsese.

Niveau genre, c’est également une liste extrêmement hétérogène, puisqu’on peut y retrouver des films venant du cinéma hollywoodien, des comédies musicales à l’ancienne ou même des drames cultes. Il faut aussi noter que trois noms reviennent plus que les autres : Josef von Sternberg, Friedrich Wilhelm Murnau et Martin Scorsese, qui ont chacun deux de leurs longs-métrages au sein du top de Coppola.

Coppola quand il doit trouver un bon film après 1961

Pour les deux premiers, on comprend qu’ils ont dû énormément influencer le style et la carrière du réalisateur d’Apocalypse Now, et pour le dernier, c’est finalement assez logique. En effet, on sait que les deux hommes sont très amis, et que Coppola avait même affirmé, à la sortie de Killers of the Flower Moon en 2023, que Martin Scorsese était « le plus grand réalisateur vivant ».

Bref, si vous voulez vous-même jeter un coup d’œil au top 20 de Francis Ford Coppola (pour peut-être savoir quoi regarder ce soir), il est disponible sur Letterboxd. Pour revenir à Megalopolis, le prochain film du grand réalisateur sera à l’affiche de nos salles française à partir du 25 septembre 2024.