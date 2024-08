Après Megalopolis, Coppola espère réaliser deux autres films dont l’expérimental Distant Vision

Alors que Megalopolis n’est même pas encore sorti, Coppola a déjà deux nouveaux projets en tête, dont le très spécial Distant Vision.

Plus rien ne semble pouvoir arrêter Francis Ford Coppola. Du moins le pense-t-il, comme il l’a déjà expliqué à la conférence de presse cannoise de Megalopolis, et malgré son âge avancé de 85 ans. On espère en tout cas que ses prochains projets, s’ils deviennent concrets, auront une meilleure promotion que celle de son nouveau bébé. Entre la bande-annonce supprimée de Megalopolis supprimée ou les accusations de comportements déplacés de Coppola sur le tournage, le marketing du film est une vraie galère.

Alors que Coppola assurait en mai dernier qu’il serait « encore là dans vingt ans », et qu’il avait « déjà commencé à écrire un nouveau film », les risques financiers qui entourent Megalopolis pourraient bien poser quelques problèmes à ses ambitions. En effet, comme le réalisateur l’a confié en interview, il a deux nouveaux projets en tête.

Coppola : à 85 ans, de la suite dans les idées

Interviewé par Rolling Stone au sujet de Megalopolis (bien évidemment), Coppola a également été interrogé sur le regard qu’il portait aujourd’hui sur le Nouvel Hollywood et ce qu’il était devenu, mais également sur le récent décès de sa femme Eleanor Coppola, sa trilogie du Parrain et aussi de la série Les Sopranos. Toutefois, ce qui nous intéresse ici particulièrement, c’est ce qu’il a raconté à propos de la suite de sa carrière :

« Je suis en train de travailler sur deux potentiels projets en ce moment. L’un des deux est un film « normal » pour lequel j’aimerais trouver des financements et que j’aimerais tourner en Angleterre, parce que là-bas je ne pense pas à ma femme. Les autres endroits où je vais, je pense à elle tout le temps. L’autre film est intitulé Distant Vision, qui raconte l’histoire sur trois générations d’une famille d’immigrés italiens installés aux Etats-Unis, comme la mienne, mais fictive, durant l’apparition de la télévision. »

Hollywood observant Coppola couler

Distant Vision qu’évoque Coppola est, comme Megalopolis dans une moindre mesure, un film qu’il espère réaliser depuis plusieurs décennies. Et a priori, vu les propos de Coppola, il voudra le financer « quels que soient les résultats de Megalopolis au box-office », car il veut « fait un autre gros pari avec ce film ».

Il faut dire que plusieurs versions du scénario de plus de 500 pages ont circulé depuis 2013. Des passages du scénario sont d’ailleurs disponibles dans Live Cinema and Its Techniques, un livre de Coppola sorti en 2017. Francis Ford Coppola avait aussi indiqué en 2015 qu' »il sera surement très long et partira dans différentes directions ».

Rare photo de la projection de Megalopolis à Cannes

Le cinéaste a déjà comparé le film à l’histoire de Les Buddenbrooks de Thomas Mann, prix Nobel de littérature en 1929. Paru en 1901, le roman allemand raconte le déclin d’une riche famille d’industriels, et est très clairement l’un des livres ayant amené Mario Puzo à écrire Le Parrain. Le film devrait être tourné par Mihai Mălaimare Jr. (chef-op de Coppola depuis Tetro) et produit par Fred Roos (un proche du réalisateur) et American Zoetrope, la société de production des Coppola et de George Lucas, comme Coppola l’a sous-entendu.

Difficile de vraiment savoir si le film pourra se concrétiser un jour malgré la volonté du cinéaste, lui qui paraissait déjà affaibli à Cannes et tant le tournage de Megalopolis fut chaotique d’après les informations sur les coulisses. Il n’empêche que sur le papier, ce Distant Vision est plutôt très intrigant. D’ici à ce qu’on en sache plus sur sa concrétisation, Megalopolis sera visible au cinéma en France dès ce 25 septembre.