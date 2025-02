Le Parrain en musique : Cotton Club, l’autre débâcle de Francis Ford Coppola avant Megalopolis

En 1984, Francis Ford Coppola croyait avoir guéri de sa mégalomanie. Le tournage dantesque de Cotton Club, film de gangsters musical dans le Harlem des années 20, a rouvert les plaies d’une maladie incurable.

La comédie musicale n’a jamais vraiment réussi à Francis Ford Coppola. Qu’on pense à la débâcle critique et financière de Coup de cœur en 1982 ou, six ans plus tard, à l’échec commercial de Tucker, rutilant biopic coincé entre une élégie introspective (Jardins de pierre) et la conclusion d’un opéra tragique (Le Parrain III). Voire à La Vallée du bonheur, musical naphtaliné en 70mm dont Warner Bros. lui confia les commandes au crépuscule des années 60. Opiniâtre, « Big Francis » a maintes fois remis sur le métier cette forme qui lui a toujours résisté.

Au mitan des années 80, un producteur cocaïné jusqu’à l’os lui a ainsi proposé de se refaire la main avec une comédie musicale mêlant mitraillettes, cuivres et claquettes dans le Harlem des Années Folles. Au régime sec, Coppola, mélomane impénitent, laisserait couler ses derniers litres de sueur en réserve dans cette entreprise périlleuse, inexorablement vouée à l’échec. Une énième débandade royale sur un air de jazz…

En voiture, Simone !

Le Parrain, the musical

Robert Evans accuse le coup à l’orée des années 80. Le golden boy qui a produit quelques-uns des fleurons du Nouvel Hollywood – dont Le Parrain et sa suite, productions chahutées par ses rixes homériques avec Coppola – enchaîne les catastrophes industrielles (Popeye de Robert Altman, Urban Cowboy de James Bridges) d’une ampleur comparable à sa réputation de cocaïnomane notoire.

George Wieser, rapporteur d’affaires au « nez creux [dans ses mémoires The Kids Stay in the Picture, Evans affirme que Weiser lui a mis Le Parrain de Mario Puzo entre le mains, n.d.l.r] », attire son attention sur une monographie de James Haskins consacrée au Cotton Club, célèbre cabaret de Harlem dans lequel des grands noms du jazz afro-américains (Duke Ellington, Cab Calloway, Lena Horne) se sont produits devant une clientèle bigarrée (bourgeois, artistes et bootleggers) mais exclusivement blanche pendant la Prohibition.

« Violence, sexe, musique, je tiens Le Parrain avec de la musique. Attention, les années 80 — me voilà ! », s’enthousiasme le golden boy déchu qui s’empresse d’amadouer les investisseurs à l’aide d’une affiche racoleuse : « Le Cotton Club : sa violence a effrayé le pays, sa musique a surpris le monde ». Certainement pas le public des golden eighties, décennie outrancière vampirisée par MTV, les stéroïdes et le lycra fluo.

L’American Gigolo de Harlem

Asynchrone mais roué, Evans extirpe des dollars du portefeuille des Doumani brothers, propriétaires véreux de casinos à Las Vegas. Les frangins ripoux se pourlèchent les babines à l’annonce de la vedette en tête d’affiche : Richard Gere. Trompettiste du dimanche, l’American Gigolo de Paul Schrader interprétera le seul et unique musicien blanc du Cotton Club, fâcheux anachronisme avec lequel il padrino Mario Puzo se débat devant sa machine à écrire à l’été 1982. La première version sanglante du scénario signée de sa main douche l’enthousiasme de Bob Evans qui bigophone en urgence à sa némésis, Francis Ford Coppola.

Au régime, le réalisateur accepte de soigner son « bébé malade » en deux temps-trois mouvements et s’en voit proposer la garde contre un salaire rondelet. Conclu les dents serrées, le deal conclu accorde le contrôle créatif total au padrino qui doit néanmoins montrer les muscles face à Evans.

Coppola concocte un casting de haute volée où se croisent affidés à Zoetrope (Diane Lane, Laurence Fishburne, Tom Waits, Nicolas Cage) et vieux routiers (Bob Hoskins, le danseur de claquettes Gregory Hines, Fred Gwynne et son impayable trogne de Frankenstein) auxquels s’adjoignent des pointures de la même eau (Stephen Goldblatt, directeur de la photo de Prédateurs et de L’Arme fatale, la costumière Milena Canonero, fidèle acolyte de Wes Anderson, le compositeur John Barry, indissociable de la saga James Bond).

Grosses pointures et petits noeuds papillons

Apocalypse Now à Harlem

« Une comédie musicale est une série de catastrophes qui se termine en vaudeville. » Attribué au pianiste Oscar Levant, l’aphorisme dégoulinant d’ironie encapsule le parfum de soufre qui émane du studio Astoria, dans le Bronx, où Coppola fait du chaos sa daily routine. Au terme de trois grasses semaines de répétitions filmées sur fond bleu – de manière à prévisualiser son film, le Mégalopolitain entame un tournage de vingt longues semaines.

Les couacs s’amoncellent à mesure que les dollars s’évaporent. La première semaine, l’absence de Richard Gere, perdu dans un film qu’il ne comprend pas, contraint Coppola à improviser à partir d’un scénario en constante réécriture. Épuisés par ce modus operandi dispendieux, acteurs, figurants et techniciens payés au lance-pierre montent un piquet de grève au beau milieu d’une parfaite réplique du Cotton Club bâtie à grand renfort de dollars.

L’aile ou la cuisse ?

Banni du plateau, Evans se console avec 500 000 biftons. Une peccadille au regard de la sale affaire qui l’éclabousse lorsqu’on retrouve le cadavre salement amoché d’un de ses partenaires financiers dans un canyon aux encablures de Los Angeles. La presse se précipite sur sa carcasse fumante et se régale des déboires judiciaires du prince déchu d’Hollywood appelé à comparaître au tribunal en simple qualité de témoin. Épargné par le tourbillon, Coppola file en salle de montage dans le dos d’Evans qui, révulsé, réclame à nouveau une compensation financière.

Dix-huit techniciens aux doigts de fée taillent les centaines de milliers de kilomètres de pellicule en un film de 140 minutes ramenées à deux heures après des projections-test où les numéros dansés ont passablement tapé sur les nerfs des spectateurs. Cotton Club débarque au cinéma en décembre 1984 dans une version tronquée au grand désespoir de Coppola qui accouchera d’une director’s cut sobrement intitulée Encore, en 2019.

Bataille de cuivres !

Sur un air de mitraillette

Lorsqu’il pitcha Certains l’aiment chaud à David Selznick, Billy Wilder aurait décrit « un mélange de Scarface et de La Marraine de Charley [comédie-bouffe britannique qui rencontra un fort succès dans les théâtres de Broadway à la fin du XIXe siècle, n.d.l.r] ». Le producteur, péremptoire, aurait protesté : « Le sang et les blagues ne font pas bon ménage ». Peut-on imputer le bide ventripotent de Cotton Club à ce genre de mauvais mariage ? Cotton Club, dans sa mouture coppolienne d’origine, ravive les grandes heures de la culture afro-américaine de Harlem au son du jazz et des règlements de compte mafieux entre petits Blancs magouilleurs.

Le shooting script ripoliné à l’aide d’un lauréat du prix Pullitzer, le romancier William Kennedy – auteur d’une excellente biographie du gangster ingambe « Legs » Diamond – relate en parallèle l’ascension d’un cornettiste blanc, Dixie Dwyer (Richard Gere), du Cotton Club à Hollywood, sur fond de guerre des gangs, et la course cahoteuse d’un danseur de claquettes noir, Sandman Williams (Gregory Hines), dans les coulisses du même club sur une période couvrant la fin des Années Folles et le début de la Grande Dépression.

Cette version distribuée en salles, boudée par le public, relègue au second plan l’arc narratif afro-américain. Le film de gangsters musical de 1984 souffre d’un manque d’ancrage dans une galerie de personnages pas forcément aimables : butors, arrivistes, malfrats…

L’ambition première de Cotton Club affleure dans le montage intégral – et dialectique – d’un récit bicéphale à l’ambition d’une ampleur insoupçonnée. Coppola pulvérise les obsessions qu’on lui connaît (famille, musique, mélancolie) dans une narration arborescente traversée de fulgurantes trouvailles visuelles. Les tropes des gangster movies de la Warner (cadrages débullés, etc.) se greffent aux montages en surimpression tirés des musicals des années 30, motif stylistique prégnant dans l’œuvre du maestro mégalo.

Culotté, Coppola jalonne le film d’allusions à peine voilées au Parrain : de Dixie, alter ego de Johnny Fontane et de George Raft, à un montage alterné virtuose entre l’exécution minutieuse d’un meurtre et un numéro de claquettes endiablé, qui renvoie aux règlements de compte de la famille Corleone. Deux mondes parallèles mais jamais entrelacés qu’un cabaret enserre dans sa jungle artificielle où l’Amérique blanche s’amuse du colonialisme érigé en spectacle permanent. « Ça fait partie du show ! », assure le maître de cérémonie du Cotton Club après l’interruption d’un numéro par une violente prise de bec entre un gangster bouillonnant de haine et l’homme qui l’a cocufié. Triste monde tragique.

La débâcle de Cotton Club ne semble pas avoir brisé les ambitions de Francis Ford Coppola. « F.F. » a promis de s’atteler à un film chanté et dansé après Megalapolis, La Splendeur des Lansing, « étrange comédie musicale dans le style des années 30 » adaptée du dernier roman d’Edith Wharton (Le Temps de l’innocence).