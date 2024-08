« On a merdé » : Megalopolis supprime sa bande-annonce après une énorme erreur, le studio s’excuse

La bande-annonce ultra provocatrice du Megalopolis de Francis Ford Coppola a été retirée, et le studio Lionsgate a dû s’excuser platement.

Megalopolis, c’est une arlésienne que Coppola concocte depuis près de 40 ans, un projet pharaonique au budget de 120 millions de dollars, et au casting démentiel : Adam Driver, Jon Voight, Giancarlo Esposito, Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne… Un film dédié à la reconstruction d’un New York utopique, alias New Rome, qui baigne dans une Amérique traumatisée.

Attendu comme le Messie par certains, le film a été présenté au Festival de Cannes 2024, où il s’est pris une volée de bois vert par une partie de la critique, allant jusqu’à dire que Megalopolis est un splendide et énorme fiasco, et l’autre est restée circonspecte face à un ovni cinématographique. À l’approche de la sortie, il était en tout cas temps que la promo s’accélère. Le studio Lionsgate a donc mis en ligne le 21 août une bande-annonce provocatrice au possible. On avait cru à un sacré coup de génie savamment pensé… sauf que ça s’est rapidement transformé en énorme couac.

Francis Co, l’empereur mégalo

Ladite bande-annonce jouait habilement avec la réception légèrement catastrophique de Megalopolis à Cannes, en comparant son accueil à celui reçu par plusieurs films cultes de Francis Ford Coppola. Ainsi, le trailer démarrait sur une belle brochette de critiques négatives sur Le Parrain, Apocalypse Now et Dracula au moment de leurs sorties au cinéma. Un véritable régal de sarcasme et de cynisme, servi sur un magnifique plateau de second degré, sacré pied de nez à la critique.

Problème ? Certains médias ont fait leur recherche et ont rapidement remarqué que les citations étaient (pour la plupart) fausses ou erronées. La bande-annonce a ainsi été retirée d’Internet par Lionsgate, dont le porte-parole s’est exprimé à Variety sur le sujet :

« Lionsgate rappelle immédiatement la bande-annonce de Megalopolis. Nous présentons nos sincères excuses aux critiques concernés ainsi qu’à Francis Ford Coppola et American Zoetrope pour cette erreur inexcusable dans notre processus de sélection. On a merdé. Nous sommes désolés. »

Le stagiaire qui a mis la bande-annonce en ligne

Megalopolis technique et scientifique

Et en effet, des citations mises en avant par la bande-annonce, dont certaines des éminents journalistes cinéma Roger Ebert et Pauline Kael, n’existaient tout simplement pas. Lionsgate aurait même inventé des phrases attribuées à tort au journaliste Owen Gleiberman, qui aurait qualifié le Dracula de Coppola de « beau bordel » dans une critique publiée chez Entertainment Weekly en 1992. Ce dernier a réagi vivement à cela :

« Même si vous faites partie de ceux qui n’aiment pas les critiques, nous ne méritons pas qu’on nous mette des mots dans la bouche. Par ailleurs, le scandale trivial de tout ceci est que la bande-annonce de Megalopolis est construite sur une fausse histoire. Les critiques ont adoré Le Parrain. Et même si Apocalypse Now a suscité la controverse, il a reçu un soutien crucial de la part de la critique. Quant au fait que j’ai qualifié le Dracula de Bram Stoker de « beau bordel », je regrette de ne pas l’avoir dit ! En ce qui concerne ce film, il me semble aujourd’hui sympathique.«

On a une jolie vue d’ici

Le but de la bande-annonce, que l’on sait désormais fallacieuse, était de poser Francis Ford Coppola comme un artiste maudit, dont les travaux précédents avaient été rejetés et détestés par les critiques professionnels, avant d’être adoubés par le temps et le public. Il est difficile de savoir si cette bande-annonce, dont le concept très malin au demeurant, faisait vraiment partie d’une campagne marketing décalée, où s’il s’agit d’un mouvement prémédité afin de créer du buzz autour du film, en bien comme en mal, peu importe.

« Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel, c’est qu’on parle de moi ! » avait dit Léon Zitrone. Pour ceux qui ont envie de constater eux-mêmes l’étendue des dégâts, Megalopolis débarquera le 25 septembre dans les salles de cinéma françaises.