Matt Damon et Casey Affleck sont des criminels incompétents dans cette bande-annonce pour Apple TV+

Apple TV+ vient de dévoiler une bande-annonce survoltée pour The Instigators une comédie qui promet avec Casey Affleck et Matt Damon.

Après avoir annoncé le déjanté buddy movie Wolfs, qui mettra Brad Pitt et George Clooney dans la peau de nettoyeurs de scène de crime devant faire équipe malgré eux, Apple TV+ a sur The Instigators. Ici, la plateforme nous emmène à l’opposé du niveau de professionnalisme de Wolfs pour nous présenter les pires bras cassés possible.

Le film conte en effet l’histoire de Rory, un père désespéré, et Cobby, un ancien détenu, qui s’associent malgré eux pour un braquage. Quand ce dernier tourne mal, ils font équipe avec une complice inattendue, la thérapeute de Rory, pour échapper à la police, à des bureaucrates corrompus et à un gangster rancunier. Le pitch n’a aucun sens, mais c’est exactement ça qui donne envie dans la bande-annonce du film de Doug Liman.

The Instigators : Le Père, Le Détenue et la Psy

Y a-t-il un nostalgique d’Ocean’s Eleven chez Apple TV+ ? Brad Pitt et George Clooney dans Wolfs, Casey Affleck et Matt Damon dans The Instigators… c’est peut-être une coïncidence, mais à ce rythme on ne serait pas étonné de voir débarquer un film où Julia Roberts et Andy Garcia sont trafiquants d’organes dans les prochaines années.

Plus sérieusement, la bande-annonce du long-métrage de Doug Liman est assez efficace. Outre son duo principal, la présence de Hong Chau, qui incarne l’étonnante otage/psy promet sans doute une bonne dose de rire et de folie. D’ailleurs, au vu de ses premières images, le film devrait sans doute beaucoup jouer sur l’alternance entre humour et séquence vraiment impressionnante. Le réalisateur est plutôt habile derrière sa caméra, et il a prouvé à maintes reprises qu’il était un sacré faiseur d’action notamment sur des projets comme Mr. et Mrs. Smith et Edge of Tomorrow.

Oh les têtes de champions

Dans l’ensemble, le projet fait un peu penser à The Nice Guys de Shane Black, niveau dynamique et humour, et il devrait avoir une ambiance tout aussi légère. En tout cas, Doug Liman semble savoir concocter les succès pour le streaming, son dernier film, Road House, avec Jake Gylenhaal, a été un carton sur Amazon, et ce ne serait pas étonnant qu’il reproduise l’exploit ici, que la qualité soit au rendez-vous ou non.

À l’affiche de The Instigators, on retrouve, en plus du trio déjà cité, Ron Perlman, Alfred Molina, Toby Jones, Ving Rhames, Caylee Cowan et Paul Walter Hauser. Le braquage est prévu pour le 9 août 2024 sur Apple TV+.