Silo saison 2 : une bande-annonce pour la série de science-fiction d’Apple TV+ (et plein d’autres choses)

Silo, la série de Graham Yost avec Rebecca Ferguson sur Apple TV+ vient d’un peu plus se dévoiler dans une nouvelle bande-annonce.

Apple TV+ est passé maitre dans l’art des séries de SF ces dernières années : Foundation, See ou encore Severance, dont la suite très attendue est prévue pour cette année. Mais l’un des projets ayant connu le plus de succès sur la plateforme reste Silo. Pour rappel, la série est adaptée de la saga littéraire éponyme écrite par Hugh Howey, et suit l’histoire de la vie dans un silo, habitation répartie sur 144 étages où survit l’humanité.

Problème, aucun moyen de savoir si l’apocalypse est toujours d’actualité, puisque les registres de l’Histoire ont été détruits 140 ans plus tôt. On y suit Juliette, interprétée par Rebecca Ferguson, travailleuse du fond du silo, qui tente de découvrir la vérité sur l’extérieur. La première saison se terminait sur un cliffhanger haletant, et Apple vient enfin de dévoiler des premières images de la suite de Silo, ainsi que de nouvelles images pour de multiples autres projets dont Severance, To The Moon et The Instigators. Attention, spoilers.

Silo ou c’est po lo ?

À la fin de la saison 1 de Silo, on découvrait que le monde était bien en désolation, mais surtout, chose importante, que des centaines d’autres silos entouraient celui qu’on pensait être le dernier sur Terre. Au loin, une ville en ruines dominait l’horizon puis… plus rien. Impossible de savoir ce qu’il allait advenir du personnage de Rebecca Ferguson, du moins jusqu’à aujourd’hui.

Celle-ci a bien survécu, comme nous le montrent les images du teaser d’Apple TV+. On devrait donc suivre Juliette et ses découvertes sur l’apocalypse et le monde extérieur. À l’intérieur du silo, les choses ont l’air de bouger, étant donné qu’on voit une révolte se préparer dans le court extrait fourni par la plateforme. L’humanité semble prête à sortir, mais à voir si tout le monde l’acceptera. La seule fenêtre de sortie connue pour Silo est donnée dans cette bande-annonce, qui stipule que tout ce qui est montré ici sera disponible en 2024 et plus loin.

Ailleurs dans ce teaser, on peut apercevoir plusieurs extraits de projets très attendus : Mark de Severance a du mal à savoir qui il est et ses mondes semblent se mélanger, To The Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum veut nous envoyer sur la Lune le 10 juillet, et Matt Damon conduira trop dangereusement le 9 août dans The Instigators.

On aperçoit aussi des images de Dark Matter (déjà disponible), Présumé innocent (12 juin), La Voix du Lac (19 juillet), Bad Monkey (14 août), qui sont les nouvelles séries de la plateforme.