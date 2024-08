Joker dans l’espace : l’idée folle abandonnée par Todd Phillips et Joaquin Phoenix (pour le moment)

Avant que Joker : Folie à Deux soit une comédie musicale, Todd Phillips et Joaquin Phoenix le prince du crime a failli voler très haut.

Si au moment de la sortie de Joker en 2019, Todd Phillips annonçait ne pas avoir de projet de suite en tête pour son film, force est de constater que les choses ont bien changé. Joaquin Phoenix est reparti pour un tour de danse sous les traits d’Arthur Fleck, et pour valser avec lui, c’est Lady Gaga qui l’accompagne en incarnant sa propre version d’Harley Quinn (on a du mal à voir l’itération de Margot Robbie s’entendre avec Fleck).

Phillips a donc trouvé une recette lui convenant apparemment, et en même temps, il l’a cherché un moment. En effet, le réalisateur a admis qu’avant même la fin de la production du premier opus, lui et son acteur principal pensaient déjà à la prochaine aventure du Joker, et ils sont passés par une idée folle.

Totalement zinzin comme idée

Joker in Spaaaaaace

C’est en entretien avec Empire que Joaquin Phoenix et Todd Philipps ont discuté du personnage, de leur passion pour celui-ci et des nombreuses idées qu’ils avaient en tête pour lui. Mais c’est surtout l’acteur qui en a révélé le plus sur les étapes et notamment une idée complètement lunaire (si l’on peut dire) :

« J’étais curieux d’aller plus loin avec le personnage. J’avais l’impression que l’on pouvait le mettre dans n’importe quelle situation et que je serais intéressé de voir comment il s’en sortirait. J’ai reproduit toutes ces affiches de films déjà réalisés, comme Rosemary’s Baby et Le Parrain, j’y ai mis le Joker et je les ai données à Todd ». […] Il y avait une blague qui revenait souvent : « Et le Joker dans l’espace ? » J’étais fasciné par l’endroit où il finirait. »

Quand tu l’emmène diner sur Pluton

Malheureusement, on ne verra probablement jamais le Joker de Phoenix dans l’espace, l’univers du film de Phillips étant bien ancré sur Terre. Cela dit, si on a du mal à imaginer Arthur Fleck survivre au décollage d’une fusée, pourquoi ne pas rêver d’une séquence où, dans ses grands délires psychiatriques, son personnage se verrait dans l’espace, dans le grand vide existentiel qui l’entoure. Ce serait complètement fou, mais avec le duo, on ne sait jamais.

En attendant, pour voir Joaquin Phoenix bien ancré sur le sol de Gotham, il faudra attendre le 2 octobre 2024, date de sortie de Joker : Folie à Deux en France. Les premiers avis sur le film devraient tomber d’ici le 4 septembre, suite à son passage par la Mostra de Venise.