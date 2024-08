« Ça n’aurait jamais fonctionné » : Jake Gyllenhaal devait jouer dans ce super film de SF, mais il n’a pas facilité la situation

Jake Gyllenhaal a failli jouer dans ce super film de science-fiction sorti en 2015, mais ses « besoins » ont finalement compromis sa participation.

Pour le moment, 2024 semble être une très bonne année pour Jake Gyllenhaal. Côté film, le remake de Road House, dans lequel il tient le rôle principal précédemment joué par Patrick Swayze, aurait attiré plus de 80 millions de spectateurs sur Prime Video. Le succès est tel qu’Amazon a annoncé en mai que le long-métrage aurait même droit à une suite.

Côté série, l’acteur américain s’est distingué dans un second remake, celui du film de 1990 Présumé Innocent avec Harrison Ford. Distribuée par Apple TV+, la série de huit épisodes a reçu des critiques globalement positives. Et alors qu’on a appris il y a quelques mois que Jake Gyllenhaal avait rejoint le casting de The Bride !, le Frankenstein de sa sœur Maggie Gyllenhaal, on vient de découvrir que, dix ans plus tôt, il aurait pu jouer dans une autre production à succès, cette fois dans le genre science-fiction.

Jake Gyllenhaal est partout

Jake Gyllenhaal en milliardaire fan de robot ?

Andrew Macdonald, un producteur bien connu pour ses collaborations avec Danny Boyle et Alex Garland, a ainsi révélé lors de l’édition 2024 du Festival du film d’Édimbourg que Jake Gyllenhaal aurait pu jouer dans Ex Machina. Comme le rapporte Deadline, l’acteur était en discussions pour obtenir l’un des rôles principaux du long-métrage, en l’occurrence celui de Nathan (Oscar Isaac) :

« Les sociétés de distribution voulaient que nous choisissions Jake Gyllenhaal parce qu’il était bankable et que ça facilitait la vente du film à l’étranger. Ça aurait changé tout le film. Je me souviens d’avoir eu une conversation avec l’avocat de Jake Gyllenhaal au sujet de ses besoins. Ça n’aurait jamais fonctionné. »

Mais du coup on n’aurait pas eu Oscar Isaac…

Sorti en 2015, Ex Machina a rapporté un peu plus de 37 millions de dollars au box-office (pour un budget de 11 millions) et a été un gros succès critique, recevant globalement d’excellents retours ainsi que l’Oscar des Meilleurs effets visuels en 2016. Il s’agit aussi du premier film dans lequel Alex Garland officiait en tant que réalisateur.

Si Andrew Macdonald reste vague sur les « besoins » de Jake Gyllenhaal, on peut imaginer qu’ils n’étaient pas des moindres. Dans un article de décembre 2023, Technikart révélait que l’acteur avait fait couler à lui seul le film Soudain seuls de Thomas Bidegain, dont la première version était américaine. En à peine 4 jours de tournage (et moult caprices et autres actes lunaires), le comédien a contraint la production à être annulée, avant de renaître en France.

Même si ça aurait évidemment été génial de l’avoir dans Ex Machina, le film est suffisamment bon en l’état pour que ni Garland ni Andrew Macdonald ne regrettent leur décision finale. Et au vu des histoires qui émergent désormais autour de l’acteur, c’était sans doute le bon choix.