Interstellar : cette théorie sur le film de science-fiction de Nolan pourrait enflammer Internet

Presque 10 ans après sa sortie, Interstellar continue à interroger et cette théorie pourrait bien changer notre façon de voir le film.

Inception, Tenet, Memento… Les films de Christopher Nolan font partie de ceux qui l’on aime décortiquer, et qui donnent matière à mettre les petites cellules grises des spectateurs en ébullition. Interstellar n’a pas dérogé à la règle, et cela fait presque une décennie que le film (sorti en novembre 2014) continue à soulever diverses théories quant à son sens véritable.

Si Interstellar constitue pour certains à la fois le meilleur et le pire de Christopher Nolan, il reste une merveille de science-fiction, tenu à bout de bras par avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine et Jessica Chastain. Une récente théorie dévoilée par le créateur de contenu JaredFPS est venue apporter un nouvel éclairage sur le film, ce qui pourrait en modifier le sens profond. ATTENTION SPOILERS !

Seule sur le sable, les yeux dans l’eau

Interstellar ou du cochon

Dans Interstellar, Joseph Cooper (Matthew McConaughey) se trouve à la tête d’une équipe d’astronautes partie pour franchir un trou noir apparu en périphérie de Saturne. Leur but est de franchir ce trou de ver pour trouver une nouvelle planète habitable pour l’humanité, la Terre étant moribonde. Un pitch somme toute classique, sublimé par de profonds enjeux émotionnels, et une histoire de faille spatio-temporelle qui met encore à mal les amateurs de théories explicatives et fait saigner les doctorants en physique quantique.

Cependant une nouvelle théorie est venue bouleverser l’appréhension très scientifique d’Interstellar. En s’appuyant sur deux plans strictement identiques réutilisés à deux endroits distincts du film, on pourrait se demander si le film ne serait pas en définitive plutôt un trip post-mortem.

Interstellar is my favorite movie all time and never once thought of this theory. Seriously mind blown. pic.twitter.com/v2Rzfhx6vV — JaredFPS (@JaredFPS) July 24, 2024

Les reliques de la mort

Le plan dont il est question est celui qui montre la carlingue du vaisseau de Joseph Cooper. Le plan apparaît une première fois à 1 minute 29 secondes, lors du rêve/flashback du crash qui l’a laissé traumatisé. Puis le même plan est réutilisé à 1 heure 7 minute 11 secondes, au moment où le héros arrive sur Miller, la première planète sur laquelle se pose l’équipage de l’Endurance.

Selon Jared FPS, vu la réputation de perfectionniste de Nolan, cette répétition ne peut pas être due au hasard. Il se pourrait donc que Cooper soit en fait mort dans le premier crash, et que le film Interstellar soit en réalité son voyage au travers le royaume des morts. D’ailleurs, la première phrase que lui dit sa fille dans le film est « Dad, I thought you were my Ghost » (« Papa, j’ai cru que tu étais mon fantôme« ), ce qui viendrait appuyer cette théorie.

L’objet du délit

Memento Mori

D’autres éléments viennent alimenter la théorie du voyage post-mortem de Cooper. Les missions qui ont précédé l’Endurance se nommaient Lazare, en référence au mythe biblique de la résurrection. Le sommeil cryogénique des membres de l’équipage serait une métaphore de la mort. Le robot TARS dit à Cooper « See you on the other side Coop » (« On se revoie de l’autre côté Coop‘ »), ce qui serait aussi une notion de passage vers l’au-delà. le Dr Mann dit au héros que l’on voit ses enfants juste avant la mort, et que juste après la traversée du trou noir, Cooper voit Murphy, sa fille…

T’as vu ma nouvelle théorie ?

En ce sens, Interstellar se rapprocherait alors plus d’un Contact ou d’un Sixième Sens, voire d’un Les Autres, que d’un récit d’exploration spatiale. L’exploration de l’espace, d’un immense vide, serait donc la métaphore de la traversée de l’ultime inconnue : ce qui se passe après la mort. Christopher Nolan refusant de dévoiler exactement la signification de ses films, impossible à ce stade de savoir si cette théorie est ce que le cinéaste souhaitait nous raconter depuis toujours. Reste désormais à revoir le film pour se faire notre propre idée.