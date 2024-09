Hellboy 4 : une affiche qui fait peur… et qui joue avec le cœur des fans

La nouvelle affiche de Hellboy : The Crooked Man réserve une étrange surprise aux fans.

Les deux premiers portages du personnage Hellboy sur grand écran, réalisés par Guillermo Del Toro, ont été de belles réussites. Avec un Ron Perlman totalement habité, donnant vie à « Anung Un Rama » (sympathique nom de naissance infernale), et une approche à la fois décomplexée et très romantique du comics original de Mike Mignola, on pouvait s’attendre à voir naitre une franchise cinéma au long cours. Que nenni. Le troisième film, intitulé Hellboy, dirigé par Neil Marshall (The Descent) a été un ratage complet, et on a cru que ça allait enterrer la licence.

C’était sans compter l’appétit d’Hollywood pour les adaptations de comics, puisque voilà ce quatrième film qui se profile, cette fois-ci réalisé par Brian Taylor. Un réalisateur rôdé en matière de comics, puisqu’il a écrit le scénario du nullissime Jonah Hex, et réalisé l’atroce Ghost Rider : L’Esprit de vengeance. Exit également David Harbour, qui avait repris le rôle de Hellboy après Perlman, cette fois, on aura droit à Jack Kesy dans le rôle du Cornu. Voilà qui augure du meilleur pour ce Hellboy : The Crooked Man, dont la dernière affiche en date tente de raccrocher les wagons à ceux des autres films, en caressant les fans dans le sens du poil.

Là-bas, j’ai entendu un bruit de sarcasme

Hellboy : les légions (de fans) maudites

La dernière affiche promotionnelle pour Hellboy, si elle est un cauchemar pour daltonien avec ses dégradés de rouges et son slogan qui sent le réchauffé « Soyez témoins de l’origine de tout Mal« , s’amuse à balancer une sentence qui n’est ni tout à fait un mensonge, ni vraiment une vérité. C’est la phrase « La quatrième entrée de la franchise mondiale » qui fait grincer des dents.

Dans les faits, le troisième film, réalisé par Neil Marshall, était un reboot de la saga au cinéma, et faisait table rase des deux films de Del Toro. En février 2023, lors de l’annonce de ce Hellboy : The Crooked Man, le réalisateur avait expliqué à Collider qu’il s’agissait d’un nouveau départ pour la saga, qu’il ne souhaitait pas regarder en arrière, et qu’il voulait que le film soit classé R d’être fidèle au côté « sombre, effrayant, violent et adulte » de la BD.

Menteur, menteur

Dans l’absolu, l’affiche ne ment pas. Il s’agit bien du quatrième film Hellboy au cinéma. Cependant, il est très rare qu’un reboot clame haut et fort sa filiation avec les films précédents qu’il souhaite faire oublier. On peut alors se demander si la campagne de communication ne viserait pas à faire croire au public que The Crooked Man serait la suite d’une saga, histoire de rameuter les spectateurs et de bénéficier de l’aura des premiers films. Un procédé légalement irréprochable, mais moralement un peu douteux.

N’abattons pas Hellboy avant d’avoir enduré The Crooked Man. Le film a tout de même bénéficié de l’écriture de Mike Mignola, créateur du comics éponyme, et se veut l’adaptation presque pure et dure de L’Homme Tordu, l’une des histoires les plus appréciées des fans.

Reviens Ron, on t’en supplie

Là où les films de Del Toro étaient une adaptation très libre pour le premier film, une histoire inédite pour le deuxième, et un espèce de patchwork raté de quatre histoires pour le Hellboy de Marshall (Darkness Calls, The Wild Hunt, The Storm and the Fury, et Hellboy in Mexico), Brian Taylor semble vouloir se concentrer sur la seule histoire du Crooked Man. Un conte sordide, peut-être l’arc narratif le plus terrifiant du mythe Hellboy… Ce qui fait qu’on a encore plus peur que tout ça ne soit qu’un immense fiasco.

Au moins, l’étrange affiche récemment dévoilée a eu une bonne idée : celle de livrer une date de sortie pour le film de Brian Taylor. Hellboy : The Crooked Man sortira dans les salles de cinéma le 27 septembre 2024.