Le nouveau Hellboy privé de sortie cinéma ? Ça sent mauvais pour The Crooked Man

Hellboy au cinéma, c’est une véritable malédiction qui pourrait se poursuivre avec The Crooked Man, nouvel opus potentiellement privé de sortie en salles aux États-Unis.

L’œuvre de Mike Mignola a été adaptée trois fois sur grand écran et en prises de vue réelles : deux fois par Guillermo del Toro avec Ron Perlman, une fois par Neil Marshall avec David Harbour. Et bien qu’il s’agisse d’un personnage iconique du comic-book américain, il n’a jamais vraiment brillé au box-office. Les deux premiers, en dépit de la sympathie qu’ils inspirent, ne sont pas parvenus à doubler leur budget, ce qui n’est jamais très bon signe. Quant à celui de 2019, il a récolté 55 millions de dollars pour un coût de production… de 50 millions.

Cela n’a pas empêché Millenium Media de produire un quatrième long-métrage, cette fois avec Brian Taylor (moitié du duo Neveldine Taylor, auteurs du monument de stupidité Hyper Tension et de Ghost Rider 2) à la réalisation et Jack Kesy dans le rôle-titre. L’argument ? The Crooked Man est co-écrit par Mignola en personne, assurant une certaine fidélité, ainsi que la description d’un Hellboy plus jeune. Et malheureusement, la distribution chaotique du film ne risque pas de sortir la franchise de sa torpeur.

Allégorie parfaite

Hellboy, prochainement… quelque part

En effet, une date de sortie a bel et bien été annoncée aux États-Unis… directement en VOD. Il a fallu aux médias américains (comme ScreenRant) un petit passage sur Amazon pour constater que le long-métrage y est désormais disponible à l’achat. Pour l’instant uniquement en prévente à la modique somme de 19,99 dollars (soit un prix habituel pour une sortie « premium VOD » locale), il sera disponible à partir du 7 octobre 2024, soit dans… moins de 3 semaines, à compter de la rédaction de cet article.

Le sacrifice flagrant de cette adaptation suggère-t-il une absence de sortie en salles ? Impossible de l’affirmer, mais de toute évidence, ça n’est pas la priorité du distributeur Ketchup Entertainment, qui avait acquis la chose en septembre 2023. Et on parle d’une boite qui a osé balancer le nanar post-nolanien de Robert Rodriguez Hypnotic dans plus de 2000 cinémas… Tout au plus peut-on s’attendre à quelques projections, mais une chose est sûre : The Crooked Man est privé d’une exploitation digne de ce nom chez l’Oncle Sam.

Un investissement à peu près aussi sûr que la préco du prochain Assassin’s Creed

Ce n’est d’ailleurs qu’une curiosité de plus dans un circuit de distribution international pour le moins bordélique. A en croire Box-office Mojo, le film est déjà sorti dans quelques territoires, tels que le Portugal, la Turquie, la Lituanie ou encore le Vietnam. Il devrait débarquer au Royaume-Uni le 27 septembre, en salles normalement cette fois. Évidemment, rien n’a été annoncé en France pour le moment.

Une débandade qui n’est pas des plus rassurantes, d’autant que les quelques critiques qui ont émergé sont peu enthousiastes et que la photo grisâtre de la bande-annonce n’a pas manqué de refroidir une bonne partie des réseaux sociaux. Le retour à un ton plus sombre, a priori teinté de folk horror (il est classé R), n’empêchera donc probablement pas The Crooked Man d’échapper au sort de son prédécesseur. Incroyable, mais vrai : il a des chances de faire bien pire, pour peu qu’on puisse les comparer. Car étant donné ses airs de série B, voire Z, il a probablement coûté bien moins cher que les blockbusters susmentionnés. Une fois de plus, les légions d’or semblent hors de portée.