Guillaume Canet est méconnaissable en roi Louis XVI avec Mélanie Laurent qui joue Marie-Antoinette

Le Déluge de Gianluca Jodice va donc nous présenter Guillaume Canet et Mélanie Laurent dans les rôles de Louis XVI et de Marie-Antoinette.

Tandis que Le Comte de Monte-Cristo bat un record d’entrée au box-office, on se dit qu’on risque de se retrouver devant pas mal de blockbusters made by France dans les années à venir. En effet et comme l’a annoncé le producteur Dimitri Rassam, le troisième film Les Trois Mousquetaires arrive, sans doute bien aidé par le succès de Monte-Cristo, et il est logique de penser qu’il ne sera pas la seule grosse production historique française à débarquer dans nos salles sombres à l’avenir.

Et justement, pendant que le cinéma français a battu un record grâce à Un p’tit truc en plus et au Comte de Monte-Cristo, on vient d’apprendre qu’on allait pouvoir retrouver Guillaume Canet et Mélanie Laurent dans le drame historique Le Déluge. Les acteurs français y joueront notamment un roi et une reine, en l’occurrence Louis XVI et Marie-Antoinette.

Guillaume Canet se la joue voie royale

Le Déluge est un film franco-italien réalisé par Gianluca Jodice (Le Poète et le Dictateur, 1992), également scénariste aux côtés de Filippo Gravino. Doté d’un budget de 8 millions d’euros, il se concentre sur les derniers jours de Louis XVI et de Marie-Antoinette, avec leurs deux enfants Marie-Thérèse et Louis Charles.

Après avoir tenté de s’échapper de France en 1791 (la fameuse Fuite de Varennes), la famille royale a finalement été rattrapée par la garde nationale avant d’être incarcérée dans un château près de Paris, dans l’attente de leur exécution. En plus de Guillaume Canet et Mélanie Laurent, on pourra aussi retrouver au casting Paul Passagot, Aurore Broutin, Hugo Dillon ou encore Tom Hudson.

La reine et le roi du cinéma de France ?

Le Déluge sera à l’affiche du Festival international du film de Locarno 2024, entre le 7 et le 17 août, et où Guillaume Canet et Mélanie Laurent recevront également le prix de l’excellence de la part des organisateurs. Pour ce qui est de sa date de sortie officielle, on ne sait pas exactement quand le long-métrage de Gianluca Jodice arrivera au cinéma en France.