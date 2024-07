Les Trois Mousquetaires, ce n’est pas fini : un troisième film arrive selon le producteur

Alors que Le Comte de Monte-Cristo vient d’arriver dans nos salles, le producteur annonce une suite pour Les Trois Mousquetaires.

Le Comte de Monte-Cristo est sorti ce 28 juin 2024 et on se demande assez logiquement quel destin attend le film d’Alexandre de La Patellière et de Matthieu Delaporte. En sa qualité de blockbuster à la française (cocorico), on imagine que le succès (ou l’échec) du long-métrage porté par Pierre Niney aura forcément pas mal d’impact dans notre pays, d’autant plus après le semi-bide de Les Trois Mousquetaires : Milady.

Toutefois, Dimitri Rassam, producteur des trois films du Dumas Cinematic Universe, ne semble pas vraiment du même avis. Au contraire, il a donné des nouvelles de la saga Les Trois Mousquetaires et a ainsi annoncé qu’un troisième opus était encore d’actualité.

Les 3 Mousquetaires

De passage chez France Info, Dimitri Rassam a donc évidemment été interrogé sur la sortie de Le Comte de Monte-Cristo, avant de parler un peu plus de l’avenir des Trois Mousquetaires au cinéma :

« Je m’interdis pas de continuer les Mousquetaires. Il [Alexandre Dumas] a écrit trois romans […], et je ne m’en suis jamais caché, je trouve que Vingt ans après, qui est le deuxième roman, est absolument extraordinaire. Donc, ça a toujours été l’ambition. On y travaille, la question c’est comment et puis – bon, ça s’appelle Vingt Ans Après, donc on a un tout petit peu le temps – on attendra pas 20 ans. Mais j’espère dans quelques années revenir avec Les Trois Mousquetaires. »

En garde malotru, on repart pour un autre duel

Le producteur a également montré son envie de renouer avec un public plus jeune, expliquant que c’était ce qui leur avait manqué pour Les Trois Mousquetaires. La sortie de Monte-Cristo pendant la fête du cinéma découlait d’ailleurs de cette motivation :

« C’est la raison de la fête du cinéma pour la sortie de Monte-Cristo, comment est-ce qu’on fait pour reconquérir ou renouer un pacte de confiance avec le jeune public, qui était quelque part celui qui nous avait peut-être un peu manqué sur les Mousquetaires en salles […]. Comment faire pour leur redonner envie et peut-être surmonter une certaine défiance qui s’était installée à l’endroit du cinéma français ? »

Les jeunes vs le cinéma français

Pour revenir aux Trois Mousquetaires, Dimitri Rassam n’a pas confirmé de période de sortie officielle et/ou définitive, mais il a néanmoins donné 2027 comme objectif pour le troisième opus. Quoi qu’il en soit, on peut imaginer que le futur de la saga de capes et d’épées dépendra sans doute un peu beaucoup (malgré tout) de ce que réalisera Le Comte de Monte-Cristo en salles (selon le producteur, il aurait déjà cumulé plus « 300 000 entrées en deux jours« ). Affaire à suivre…