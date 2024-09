Cette super actrice a failli jouer le rôle de Kate Winslet dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal Sunshine of the Spotless Mind aurait pu être bien différent, puisque cette super actrice a failli avoir le rôle de Kate Winslet.

Bon… Même si on a récemment pu voir Jim Carrey dans la bande-annonce chaotique de Sonic 3, il faut rappeler que l’acteur américain n’a pas toujours été cantonné à des rôles comiques. Vers la fin des années 90 et au début des années 2000, il s’est en effet fait remarquer dans des productions moins légères, comme l’incroyable The Truman Show ou le film biographique Man on the Moon (qui lui ont tous deux valu une nomination aux Goldens Globes). Durant cette période, il a également tenu le premier rôle dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un drame romantique réalisé par Michel Gondry et où il partageait la vedette avec Kate Winslet.

Sorti en 2004, le film suit Joël (Jim Carrey), un jeune homme réservé dont la petite amie, Clémentine (Kate Winslet), a volontairement décidé d’effacer tout souvenir de leur relation. Alors qu’un Joël anéanti désire faire de même pour ne plus souffrir, il se rend compte de l’importance de ces souvenirs, et va tenter de retrouver celle qu’il aime. Et on vient d’apprendre que ce long-métrage aurait pu être très différent, puisqu’une super actrice a failli jouer le rôle de Clémentine.



» L’éclat éternel de l’esprit immaculé »

Eternal Sunshine on the Beetlejuice

Dans les colonnes d’Esquire, la géniale Winona Ryder a donc révélé qu’elle avait manqué de peu le rôle de Clémentine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, principalement à cause de l’attention excessive des tabloïds et des paparazzis :

« C’était un scénario tellement brillant et [le réalisateur Michel Gondry et moi] étions dans ce petit restaurant et les gens n’arrêtaient pas de venir vers moi et il y avait un paparazzi dehors, ce qui était assez inhabituel pour moi, mais je me souviens juste du visage [de Gondry], et j’essayais de le convaincre que ce n’était normalement pas comme ça. J’avais des problèmes. J’avais du mal à convaincre quelqu’un d’ignorer le bruit qui m’entourait. Je l’ai vu dans leurs yeux. J’ai perdu beaucoup de rôles à cause de ça. »

À ça d’avoir encore une super coupe de cheveux (mais plus colorée)

Dommage pour Winona Ryder, qui aurait pu former un excellent duo aux côtés de Jim Carrey. Néanmoins, on peut ne pas trop regretter le choix du réalisateur au vu de la performance finale de Kate Winslet et de la qualité d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind. À noter qu’en plus des deux acteurs principaux, le casting du film comptait également Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood et Tom Wilkinson (rien que ça).

Pour revenir à Winona Ryder, l’actrice de Stranger Things retournera bientôt dans nos salles obscures avec Beetlejuice Beetlejuice, prévu pour le 11 septembre 2024.