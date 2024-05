Disney est trop politique et s’est perdu en chemin, selon le réalisateur de La Petite Sirène

John Musker, le réalisateur de La Petite Sirène version originale, n’est pas fan de la direction prise par Disney.

Disney est en plein chantier pour tout changer au niveau de sa production depuis le retour de Bob Iger à la direction. Tous les secteurs y passent, que ce soit les séries Marvel, qui vont régler leur problème d’accessibilité mais aussi au niveau du studio Pixar, qui a vu ses effectifs réduits pour redresser la barre, la firme aux grandes oreilles est en train de faire un grand ménage du sous-sol au grenier. Un des sujets qui fait évidemment débat quand on parle de Disney, ce sont les remakes en prise de vues réelles des grands classiques d’animation du studio.

Si plusieurs gros projets de remakes ont été annulés par Disney, tous n’ont pas été mis au rebut. Par exemple, Mufasa : Le Roi Lion est attendu pour cette fin d’année et le remake de Blanche-Neige est prévu pour début 2025. Le dernier classique victime de ce traitement a été La Petite Sirène, le long métrage a été accueilli tièdement par la presse et par le public, et John Musker, le réalisateur de la version de 1990, pense savoir ce qui ne va pas avec le film et Disney en ce moment.

À lire aussi : notre critique de La Petite Sirène, version 2023

Un remake qui racle le fond (de l’océan)

Trop de politique sous l’océan

C’est dans les colonnes du journal El País que Musker, également réalisateur d’Aladdin et de Vaiana : La Légende du bout du monde, s’est exprimé en largeur sur Disney et sur le film de 2023.

« Les films classiques de Disney n’ont pas commencé par essayer de transmettre un message. Ils voulaient que vous vous impliquiez dans les personnages, dans l’histoire et dans le monde, et je pense que c’est toujours le cœur du problème [… ] Vous n’êtes pas obligés d’exclure les agendas, mais vous devez d’abord créer des personnages avec lesquels vous sympathisez et qui sont convaincants. Les entreprises se demandent toujours : « Comment pouvons-nous réduire nos risques ? Ils aiment ça, non ? » On va simplement recommencer et leur vendre sous une forme différente. »

L’original a sauvé Disney à sa sortie

Le réalisateur a ensuite parlé plus précisément de son opinion sur le remake de La Petite Sirène, et pour lui, le cœur du film n’est pas au bon endroit :

« Ils n’ont pas joué sur l’histoire père-fille, et c’était en quelque sorte le cœur du film. Et le crabe – vous pourriez regarder des animaux vivants dans un zoo et ils auraient plus d’expression, comme dans Le Roi Lion. »

Si le réalisateur évite un peu le discours sur le « wokisme », selon lui, Disney a envie de mettre un agenda en avant, et c’est cela qui fonctionne moyennement, entre autres choses, dans les remakes de la firme aux grandes oreilles. Ce discours ressemble à beaucoup d’autres entendus dès l’annonce de La Petite Sirène, mais le metteur en scène porte une critique fondée sur le manque de profondeur et de cœur de l’histoire, le tout en décrochant un tacle bien senti à Disney sur l’animation de ses animaux sans expression. Reste à voir si les changements opérés par Iger règleront certains de ces problèmes artistiques.