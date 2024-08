Deadpool & Wolverine : l’absence de ce personnage expliquée par l’actrice elle-même

Halle Berry, célèbre pour son interprétation de Storm dans la saga X-Men, a abordé son absence dans Deadpool & Wolverine.

Si le film Deadpool & Wolverine a bien servi à quelque chose pour le MCU, c’est à intégrer les mutants des X-Men (les personnages de Ryan Reynolds et Hugh Jackman en tête de file) dans sa chronologie officielle. Avec de nombreux clins d’œil et références à l’ère Fox-Marvel, quelques anciens acteurs de cette ère révolue sont même apparus pour aider à faire la transition.

Mais bien que Deadpool & Wolverine regorge de caméos, certains des plus célèbres X-Men n’étaient pas de la partie. On pourrait citer le professeur Xavier (Patrick Stewart) qui était pourtant présent dans Logan et Doctor Strange 2, le Fauve, Cyclope et d’autres. Mais l’absence la plus regrettable serait peut-être celle de la puissante Storm, incarnée par une Halle Berry toujours enthousiaste à l’idée de reprendre les traits de la mutante. Et de fait, elle a même failli être aux côtés de Ryan Reynolds dans Deadpool 3.

A lire aussi Notre critique de Deadpool & Wolverine

After the Storm

Lors d’une interview avec ComicBook, l’actrice s’est vue demandée si sa présence avait envisagé ou non dans le film Deadpool & Wolverine. Apparemment, il y a bien eu un bref espoir pour la comédienne de réapparaître dans son rôle iconique de maîtresse du ciel… mais l’opportunité ne s’est jamais concrétisée :

« Blake [Lively] me l’a demandé une fois. Je l’ai croisée lors d’un défilé de mode Marc Jacobs, et elle m’a dit : « Est-ce que tu serais prête à apparaître dans le film de mon mari en tant que Storm ? ». J’ai répondu : « Oui, s’il me le demande », mais il ne me l’a jamais demandé. »

Si c’est bien aimable de la part de l’épouse de Ryan Reynolds d’être parti à la collecte aux caméos, il semble que le nom de Halle Berry n’a finalement pas été retenu pour le casting. Ce qui n’est pas insensé. Pour le bien de l’intrigue, et notamment vis-à-vis de l’arc narratif de Logan, il aurait été sans doute contre-productif de faire revenir dans Deadpool & Wolverine les X-Men originaux, dont Storm.

Storm dans le X-Men de Bryan Singer

Cependant, la chronologie du MCU ouvre désormais la porte des opportunités à toute sorte de retours, et peut-être dans des circonstances un peu plus optimales, cette fois. Car avec du recul, bon nombre de personnages secondaires de Deadpool 3 semblent être davantage des spectres sacrifiés (à qui l’ont dit adieu en même temps qu’à l’ère Fox) et sans avenir, tandis que plusieurs acteurs des premiers X-Men pourraient, eux, bien revenir un jour. Dont Halle Berry.

La Phase 6 du MCU marquera d’ailleurs la fin de la saga du Multivers, avec les films de conclusion Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars. Et ces films seront bien évidemment l’occasion pour le MCU d’exploser ses records de caméos, parmi lesquels des personnages comme Storm, incarnée par Berry, et d’autres X-Men pourraient faire parti – et peut-être rester définitivement ?

Surtout quand on sait que ce sont bien les mutants qui devraient être à l’honneur du MCU dès la phase suivante. Voilà peut-être le moyen pour Halle Berry de revenir en force dans son rôle iconique non pas cette fois en simple caméo… mais en protagoniste.