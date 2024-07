Deadpool & Wolverine : les 5 meilleurs caméos du film Marvel avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman

On revient sur les 5 meilleurs caméos de Deadpool & Wolverine, le nouveau film de Marvel et Disney (et Ryan Reynolds).

Deadpool & Wolverine est sorti en salles, officialisant au passage l’arrivée du mercenaire de Ryan Reynolds dans le MCU après le rachat de la Fox et de ses licences Marvel. Comme l’indique le titre, Deadpool a fait son retour en bonne compagnie, même si le mutant mythique de Hugh Jackman n’est pas le seul à renfiler le costume pour se joindre aux festivités.

Entre le Multivers qui entre en jeu et l’humour métatextuel de la franchise, on s’attendait bien à ce que ce nouveau long-métrage soit une autre foire à la saucisse et aux caméos après Doctor Strange 2 et Spider-Man : No Way Home. Et effectivement, le film réalisé par Shawn Levy n’a pas été radin en surprises, le scénario étant presque entièrement articulé autour de ces caméos en pagaille. On vous liste donc les 5 meilleurs retours dans Deadpool 3, par ordre alphabétique pour éviter de sortir les griffes.

PS : On dit bien « retour », le film contient bien d’autres caméos majeurs qui ne rentraient toutefois pas dans cette catégorie

CET ARTICLE CONTIENT 100% DE SPOILERS !

Blade

Quand un personnage R-rated en rencontre un autre

C’est presque un miracle que ça n’ait pas fuité. L’iconique chasseur de vampires de Wesley Snipes a lui aussi droit à son dernier quart d’heure de gloire avant d’être remplacé par Mahershala Ali dans le nouveau Blade, prévu pour novembre 2025. Du moins, on l’espère, puisque le projet du MCU a été annoncé dès 2019, mais a été plusieurs fois retardé, notamment parce que Bassam Tariq et Yann Demange ont tour à tour abandonné leur poste de réalisateur, sans oublier la pandémie suivie de la grève des acteurs et scénaristes de 2023 qui a un peu plus bousculé les plans.

La franchise Deadpool étant adepte des vannes méta, ce troisième film ne s’est donc pas privé d’en faire une sur ce reboot incertain, avec le regard caméra gêné de Wade Wilson après que Wesley Snipes a revendiqué être le seul Blade pour toujours. L’avenir nous le confirmera ou non.

Elektra

(Ils ont quand même changé la tenue)

C’était un des premiers caméos qui avait été annoncé dans la presse, et c’est finalement un des plus pertinents quant à la note d’intention du film : laisser aux personnages Marvel de la Fox et à leur interprète respectif faire leur baroud d’honneur. Deadpool 3 rend hommage aux bons films, ceux qui ont marqué l’industrie super-héroïque (on parlait de Blade juste avant), mais aussi ceux qui ont tenté de jouer dans la cour des grands, et n’ont pas réussi.

Quel meilleur représentant qu’Elektra, le spin-off catastrophique du déjà pas terrible Daredevil, sorti en 2005 ? L’héroïne est donc toujours campée par Jennifer Garner, et on imagine que sa collaboration avec Reynolds et Shawn Levy en 2022 pour le film Adam à travers le temps a aidé à acter son retour.

Johnny Storm

Allumer le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux

C’était là toute la blague : Chris Evans est bel et bien de retour dans le MCU après Avengers : Endgame, non pas pour rejouer le populaire Captain America, mais pour renfiler le costume de Johnny Storm, alias le petit con des 4 Fantastiques de 2005.

L’idée était de remettre en avant un personnage populaire en son temps, mais depuis éclipsé par un autre super-héros de l’écurie Marvel (la version de Michael B. Jordan n’ayant pas marqué les mémoires, tout comme le remake de 2015). L’autre intérêt était d’anéantir l’esprit bon enfant des films de Tim Story en faisant jurer le personnage comme un charretier, en particulier dans la scène post-générique.

Pyro

Feu Aaron Stanford (il n’est pas mort)

S’il y avait bien un caméo qu’on n’avait pas vu venir, c’était celui de John Allerdyce alias Pyro, un ancien X-Men qui manipule le feu, comme son pseudo le laisse deviner. D’autres personnages secondaires ou antagonistes de la franchise ont d’ailleurs fait coucou à la caméra, comme Le Fléau, Azazel, Deathstrike ou Sabertooth, mais pas toujours sous les traits qu’on leur connaissait auparavant.

Dans le cas de Pyro, il est toujours incarné par Aaron Stanford (qui avait remplacé Alex Burton à partir de X-Men 2) et retrouve son rôle du traitre, même s’il n’a malheureusement pas le temps de faire étalage de ses pouvoirs.

X-23 (Laura Kinney)

Elle a les griffes de son père

On aurait préféré que Marvel garde secret le retour de X-23 pour qu’on le découvre sur le moment, mais le studio a préféré ruiner l’effet de surprise avec la dernière bande-annonce de Deadpool 3. Malgré tout, la présence de la jeune mutante (qui a grandi en même que son interprète) et ses retrouvailles avec Wolverine, ou en tout cas un Wolverine, n’étaient pas dénuées d’intérêt, notamment pour influencer le personnage récalcitrant de Hugh Jackman.

Le film étant dédié à celles et ceux qui ont été laissés de côté et métaphoriquement mis à la poubelle, il paraît d’autant plus pertinent de redonner à Dafne Keen une place sous les projecteurs, l’actrice n’étant pas apparue sur grand écran depuis 2020 et une petite comédie dramatique intitulé Ana.