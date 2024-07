Deadpool 3 : que vaut la scène post-générique, et qu’annonce-t-elle pour le futur de Marvel ? 

Qui dit film Marvel dit retour des scènes post-générique, et Deadpool & Wolverine ne fait pas exception. Attention spoilers !

Deadpool & Wolverine a une lourde tâche : il est le seul film estampillé Marvel Studios pour 2024, après les flops en pagaille de la marque ces dernières années. Mine de rien, ce retour à un rythme de sortie moins soutenu permet d’apprécier de nouveau (du moins un peu) les codes habituels de la franchise, de son générique introductif à ses fameuses scènes post-générique.

Maintenant que Deadpool a officiellement rejoint le Marvel Cinematic Universe au travers du TVA de Loki (l’Autorité des Variations Temporelles), l’importance du Multivers est plus que jamais actée. Néanmoins, Deadpool 3 ne cherche pas tellement à teaser l’avenir potentiel de la saga. Mais alors, que raconte sa scène post-générique ? Attention spoilers.

Attention spoilers on a dit !

Deadpool 3 : une scène post-générique utile ?

Comme c’était le cas des deux premiers Deadpool, dont les scènes post-générique servaient de support à plus de blagues métatextuelles, Deadpool & Wolverine boucle la boucle autour d’une de ses vannes. Lors de leur arrivée dans le Vortex (une sorte de décharge du Multivers), les deux héros croisent d’anciens acteurs de Marvel, dont Chris Evans. Mais pas le Captain America de Chris Evans, le Johnny Storm de Chris Evans dans les premières adaptations des 4 Fantastiques.

Le personnage est capturé en même temps que Deadpool et Wolverine, et le trio rencontre l’antagoniste Cassandra Nova dans son antre. Lorsque la méchante demande aux super-héros ce qu’ils savent d’elle, Deadpool déballe un torrent d’insultes dont on lui prête volontiers la paternité par esprit de provocation. Pourtant, il ne cesse d’affirmer que ce sont les mots de Johnny Storm, jusqu’au moment où la télépathe tue celui-ci en le dépeçant par la pensée.

Justice pour Johnny

Si le film revient par instants sur cette mort cruelle et la responsabilité de Deadpool, le super-héros profite de la scène post-générique pour ressortir blanchi de cette histoire. Dans l’enceinte du TVA, il repasse au spectateur des événements restés hors-champ jusque-là. Dans le véhicule qui les emmène vers Cassandra Nova, Johnny Storm prononce bien les insultes récitées par Deadpool plus tard.

Autant dire que cette petite touche, bien qu’efficace dans le contexte du film et de son humour, n’apporte rien sur le futur du MCU. Et ce n’est peut-être pas plus mal comme ça. Pour rappel, Deadpool & Wolverine est en salles depuis le 24 juillet.