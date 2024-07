Deadpool 3 : Marvel tease plusieurs variantes du super-héros dans une vidéo

Marvel a profité d’un teaser de Deadpool & Wolverine pour montrer plusieurs variants du super-mercenaire.

Deadpool & Wolverine devrait exploser le box-office pour Marvel et il était temps pour le MCU de redorer un peu son blason. Le long-métrage de Shawn Levy sera en effet le seul film de l’univers à débarquer en 2024, et il sera également le premier à être classé R, ce qui est d’autant plus ironique quand on sait qu’il peut potentiellement sauver la Phase 5 de la franchise après les échecs d’Ant-Man 3 et de The Marvels.

Et tandis que The Boys a justement fait référence à Deadpool dans sa saison 4, Marvel vient de dévoiler un autre teaser pour Deadpool 3, dans lequel on peut notamment voir plusieurs versions du personnage (oui, il n’y aura pas que Dogpool).

Deadpool 3, puis 4, puis 5, puis 6…

C’est la fête aux Deadpools chez Marvel ! Si on savait déjà qu’il y aurait pas mal de surprise dans le film porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman (spoiler : il y a Wolverine), on comprend via ce teaser que la carte du Multivers a été jouée à fond. En plus de Dogpool, qu’on avait pu voir dans les premières bandes-annonces, Wade Wilson va en effet retrouver pas mal de variantes de lui-même dans sa nouvelle aventure.

On remarque évidemment une version féminine de Deadpool à la chevelure chatoyante et sur laquelle ce teaser insiste assez longuement (beaucoup fans se demandent d’ailleurs si elle ne sera pas interprétée par Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds). On peut également voir un Deadpool cow-boy portant des éperons et un six-coups, et derrière lui deux autres itérations qu’on ne peut pas vraiment discerner. À part ça, impossible de passer à côté des nombreuses blagues plus ou moins bien trouvées (après tout, c’est Deadpool), principalement concernant la perruque de Wade (qu’il s’agrafe sur le crâne, oui, oui).

Direction le Multivers

Un duo du tonnerre, un p’tit chien, Deadpool en femme… Difficile de ne pas être au moins curieux devant cette proposition. Reste à voir si Deadpool & Wolverine parviendra à attirer autant de spectateurs qu’il a de Deadpools (bon, s’ils sont six, ça devrait le faire). Pour le savoir, rendez-vous le 24 juillet 2024 dans nos salles sombres.