Après la France, Le Comte de Monte-Cristo va à Hollywood pour courir après les Oscars

Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney va sortir au cinéma aux États-Unis, et compte bien profiter de l’engouement français pour aller jusqu’aux Oscars.

Le Comte de Monte-Cristo a beau avoir attiré plus de 8,2 millions de personnes dans les salles françaises, faisant la fierté du producteur Dimitri Rassam et de Pathé, ça ne suffit pas. La vie d’un film français au budget de 42 millions d’euros ne se résume pas à la France et sa carrière ailleurs dans le monde est forcément cruciale – sans parler du reste de l’exploitation après le cinéma.



C’est d’autant plus intéressant ici que Le Comte de Monte-Cristo a déjà un petit tremplin vers les États-Unis. La France l’a présélectionné pour représenter le pays en tant que meilleur film étranger pour les Oscars 2025, avec Emilia Perez réalisé par Jacques Audiard, Miséricorde d’Alain Guiraudie et All We Imagine as Light réalisé par Payal Kapadia. Un seul film sera choisi, mais la nouvelle adaptation d’Alexandre Dumas est apparue sur les radars hollywoodiens.

Et tout le monde compte en profiter puisque Le Comte de Monte-Cristo vient de décrocher une date de sortie aux États-Unis, pile poil pour la saison des Oscars.

Les abdos de Monte-Cristo

LE COMTE DE MONTE-CRISTO À HOLLYWOOD

Le distributeur américain Samuel Goldwyn Films, qui avait acheté Le Comte de Monte-Cristo en mai 2024 avant sa présentation hors compétition à Cannes, se tenait prêt depuis des mois. Et Variety révèle que le film écrit et réalisé par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte sortira dans les salles américaines le 20 décembre.

C’est une date stratégique, en plein dans la saison des Oscars, la prochaine cérémonie ayant lieu le 3 mars 2025. Le coup d’envoi de la carrière américaine sera donné au Hamptons International Film Festival, avant d’autres événements comme l’American French Film Festival de Los Angeles (où Emilia Perez sera lui aussi présenté).

L’homme au masque de fer de Monte-Cristo

LE COMTE DE MONTE-CRISTO AUX OSCARS

Variety ajoute que Samuel Goldwyn Films compte faire campagne « dans toutes les catégories, y compris meilleur film » pour Le Comte de Monte-Cristo.

C’est là qu’on imagine que le distributeur a en tête le succès phénoménal d’Anatomie d’une chute l’année dernière. Quand la France lui avait préféré La Passion de Dodin Bouffant pour représenter le pays comme meilleur film étranger, la carrière hollywoodienne du film de Justine Triet semblait terminée. C’était sans compter sur le distributeur Neon, qui avait lancé une vaste campagne pour qu’Anatomie d’une chute soit considéré dans toutes les catégories – rien n’empêche un film non-anglais d’être nommé partout, et Neon l’avait déjà prouvé avec Parasite.

Le Comte de Monte-Cristo n’est pas fait du même bois qu’Anatomie d’une chute, qui avait commencé avec une petite Palme d’or et terminé avec un Oscar du meilleur scénario. Mais le succès du film en France, et la popularité du livre de Dumas, doivent faire rêver Samuel Goldwyn Films.

Le dos de Monte-Cristo

FORCÉMENT MIEUX LES 3 MOUSQUETAIRES ?

Samuel Goldwyn Films n’en est pas à son premier Alexandre Dumas. La boîte américaine avait déjà mis la main sur Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et sa suite Milady. Le premier était finalement sorti en décembre 2023 aux États-Unis… simultanément au cinéma et en VOD. Aucun mot depuis sur son succès américain.

Début 2024, la superproduction en deux volets Les Trois Mousquetaires avait déjà été vendue dans près de 60 territoires, un record pour un film français en 2023 selon Unifrance (une vingtaine d’autres territoires se sont ajoutés par la suite).

Au total, D’Artagnan a encaissé 9,1 millions d’euros hors France. 1/3 des entrées à l’international venaient d’Amérique latine (notamment au Mexique, Brésil et Colombie). Cela dit, l’Europe de l’Ouest reste depuis presque 10 ans le marché le plus important pour les films français, avec deux fois plus de recettes qu’aux États-Unis.

Les trois miettes de mousquetaires au box-office

Vendu jusque là dans une quarantaine de territoires selon Unifrance, Le Comte de Monte-Cristo a eu une carrière française beaucoup plus solide que les Mousquetaires. Il a été présenté en grande pompe à Cannes, et a attiré plus de 8 millions de spectateurs en salles, soit bien plus que D’Artagnan (3,3 millions) et Milady (2,5 millions).

Par ailleurs, Pierre Niney lorgne vers Hollywood depuis quelques années. Même s’il n’en fait pas une priorité, il a une agence américaine qui le représente. Le rôle d’Edmond Dantès pourrait servir de tremplin, et lui permettre d’accéder à des opportunités dignes de ce nom – il a déjà dit n’avoir aucune envie de jouer le petit français dans des films américains.

Le Comte de Monte-Cristo a déjà encaissé plus de 75 millions de dollars dans le monde, selon Variety. Reste désormais à voir si cette épopée de presque 3h saura attirer le public américain. Ou plutôt : si Samuel Goldwyn Films saura le transformer en petit phénomène.