Images spectaculaires et casting de rêve : la bande-annonce du film de guerre Blitz vient de tomber

Moins de six mois après la sortie de Occupied City, Steve McQueen est déjà de retour avec son film de guerre Blitz et sa bande-annonce.

Steve McQueen est un réalisateur anglais venu du monde de l’art contemporain et qui s’est fait connaître avec des films chocs comme Hunger (Caméra d’or et Prix FIPRESCI au Festival de Cannes), Shame (en Compétition à la Mostra de Venise) et 12 Years a Slave (Oscar du meilleur film). Son film Les Veuves avait reçu un accueil plus discret et avait été un flop au box-office. La 2nde Guerre Mondiale était déjà au cœur de son documentaire fleuve Occupied City, présenté à Cannes, et ce sera aussi le sujet de sa prochaine fiction.

Occupied City était axé autour d’une comparaison pour le moins polémique entre le sort de la ville d’Amsterdam en 2020, pendant les confinements, et pendant la 2nde Guerre Mondiale, sous l’Occupation Nazie. D’une durée de 4h26, il avait été très peu vu (544 entrées en France), malgré son budget de plus de 5 millions de dollars. Il revient avec la bande-annonce impressionnante d’un autre film sur la guerre et le nazisme, Blitz, avec Saoirse Ronan.

Londres redevient une occupied city dans Blitz

La bande-annonce de Blitz présente des points communs avec Occupied City, comme l’accent mis sur les civils victimes des bombardements en Europe, et la période choisie (le début de la guerre). Ici, il s’agit de suivre le destin d’un enfant (Elliott Heffernan) qui se retrouve séparé de sa mère.

On note le casting 4 étoiles, avec à sa tête Saoirse Ronan. A ses côtés, Harris Dickinson (Sans Filtre, Iron Claw, Babygirl), Hayley Squires, Stephen Graham, vu notamment chez Martin Scorsese et Steven Spielberg, et le jeune Elliott Heffernan que l’on découvre dans le rôle du petit garçon égaré. Autour des acteurs, le soin mis dans les effets d’explosions et les destructions de Londres, les décors et les costumes rendent l’ensemble assez spectaculaire.

Heure de pointe dans le métro

Le film paraît ambitieux, aussi par sa volonté de traiter le destin de personnages non-blancs, grands oubliés des films sur la 2nde Guerre Mondiale (hors exceptions comme Indigènes de Rachid Bouchareb). L’on peut donc espérer un angle nouveau sur l’une des périodes de l’Histoire les plus représentées au cinéma. La sortie de Blitz est prévue pour le 22 novembre sur Apple TV+.