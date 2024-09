Pressure : le film de guerre sur le débarquement en Normandie agrandit son casting

Pressure, le film sur la Seconde Guerre mondiale et le D-Day d’Anthony Maras, agrandit un peu plus son casting cinq étoiles.

Alors que la France (et le monde) a célébré les 80 ans du débarquement de Normandie en juin 2024, le cinéma s’est régulièrement attardé sur ce tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Entre Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, dont la séquence d’ouverture est devenue iconique, le légendaire Le Jour le plus long de Darryl Zanuck avec sa ribambelle de stars ou encore Patton de Franklin Schaffner, le débarquement de Normandie a eu le droit à ses chefs d’œuvres.

Certains cinéastes ont même raconté leur propre expérience, comme Samuel Fuller en 1980 avec Au-delà de la gloire. Si ce ne sera plus jamais le cas (à moins qu’un vétéran décide subitement de devenir cinéaste), le débarquement reste malgré tout un sujet passionnant pour Hollywood. Ainsi, le film Pressure réalisé par Anthony Maras est en cours de production avec un casting impressionnant entre Andrew Scott, Brendan Fraser ou Kerry Condon. Et justement, deux autres acteurs viennent de rejoindre le film de guerre.

« Allo Ben, je vais peut-être enfin avoir une vraie carrière à Hollywood ! »

Chris Messina et Damian Lewis under Pressure

Selon Deadline, Chris Messina et Damian Lewis vont en effet rejoindre le film Pressure. Chris Messina a régulièrement joué dans les films de Ben Affleck (Argo, Live by Night et Air), mais il est surtout connu pour ses rôles sur le petit écran. Il a ainsi notamment joué dans plusieurs saisons de Damages, The Newsroom, Sharp Objects et a surtout été nommé aux Critic’s Choice dans les années 2010 pour son rôle dans The Mindy Project. Plus récemment, il a joué le méchant Victor Zsasz dans Birds of Prey et il apparaîtra bientôt dans le prochain film de Clint Eastwood : Juror No 2.

Damian Lewis, lui, a évidemment explosé aux yeux du grand public avec son rôle de Marine dans la série Homeland. Mais plus amusant, il tenait un rôle dans la série de Tom Hanks et Spielberg Band of Brothers qui revenait justement sur… le Débarquement, déjà (d’ailleurs, Andrew Scott apparaissait également à l’intérieur). Pour être plus précis, Chris Messina jouera le météorologue Irving P. Krick dans Pressure et Lewis jouera le maréchal Bernard Montgomery.

Damian Lewis souvent entouré des meilleurs

Pour rappel, voici le synopsis de Pressure :

« Dans les soixante-douze heures précédant le Jour J, le chef météorologue britannique James Stagg est appelé à fournir les prévisions les plus importantes de l’histoire afin que les Alliés puissent débarquer sur les plages normandes. »

Le film est prévu pour 2025 à ce stade, mais il n’a pas encore de date de sortie officielle. D’ici là, pour les passionnés d’Histoire, l’énorme production Netflix-Pathé De Gaulle d’Antonin Baudry devrait sortir en 2025 aussi et ce ne serait pas étonnant qu’il évoque également le débarquement. Au casting, on retrouvera Simon Abkarian, Niels Schneider, Anamaria Vartolomei, Karim Leklou, Benoit Magimel et Thierry Lhermitte.