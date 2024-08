« C’est stupide » : le réalisateur de Civil War répond aux critiques sur son film, encore

Alex Garland, le réalisateur de Civil War, a récemment réagi à l’une des principales critiques contre son film. Et de toute évidence, ça commence à l’énerver.

C’était l’un des premiers événements majeurs de 2024 au cinéma : Civil War, le nouveau film d’Alex Garland (Ex Machina, Annihilation, Men). Et malgré un bilan tiède au box-office (plus de 122 millions de dollars à travers le monde, pour un budget estimé à 50 millions), il a marqué quelques records pour le studio A24 : meilleur démarrage devant Hérédité, et finalement deuxième plus gros succès de leur catalogue derrière Everything Everywhere All at Once (143 millions de dollars de recettes).



Mais Civil War a surtout divisé. Le film avec Kirsten Dunst, qui montre une Amérique en pleine guerre civile autour d’un président fasciste, a naturellement soulevé pas mal de débats autour du climat politique aux États-Unis, notamment par rapport au positionnement du réalisateur et scénariste. Et justement, Alex Garland a récemment répondu à ces critiques, parce qu’il en a marre de toute évidence.

Civil (Centrist) War

De passage à l’édition 2024 du Festival international du film d’Édimbourg, Alex Garland a donc été interrogé sur la nature politique de Civil War et sur certaines critiques estimant que le film ne prenait pas suffisamment parti.

Voici ce qu’il a répondu :

« J’ai la cinquantaine et je suis centriste. C’est là que je me situe politiquement. Je suis centriste. Je suis centriste de gauche. J’écris, je pense, je parle et je me déplace dans le monde en tant que centriste. L’idée selon laquelle le centrisme n’est pas une position politique est idiote. C’est une position politique. C’est une position politique contre l’extrémisme. En fait, c’est spécifiquement contre l’extrême droite, je dirais, parce que c’est le plus grand danger auquel les démocraties ont tendance à être confrontées, et elles le sont effectivement. Si vous prenez ce danger au sérieux, alors le centrisme est une position que vous pouvez adopter. Ça ne signifie pas nécessairement que c’est la bonne. C’est ma position. L’idée que le centrisme est apolitique est tout simplement stupide. »

Comment ça c’est pas politique ?

On comprend avec cette déclaration qu’Alex Garland cherchait à retranscrire ses propres opinions et peurs dans Civil War. Et depuis des mois, le cinéaste répète que son film est politique – peu importe si c’est « assez » ou « trop, pour certains.

Garland a en tout cas refusé de préciser les choses, notamment avec le rôle du président au centre de l’intrigue, comparé par certains à Donald Trump. En avril 2024, il expliquait à The Atlantic :

“Nulle part dans l’histoire il n’est indiqué dans quel bord politique ce président a commencé. Il est peut-être un fasciste à ce moment où on le rencontre, mais il n’a probablement pas dit ça lors de son premier mandat. Le film met ça entre les mains du spectateur. »

Le prochain film signé Alex Garland (comme scénariste) sera aussi un cauchemar, mais plus éloigné de la réalité (quoique) : le film de zombies 28 ans plus tard, la suite de 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes et Jack O’Connell. En salles en juin 2025.