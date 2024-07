Avengers 5 : Marvel aurait refusé de faire revenir ces réalisateurs et cherche encore l’heureux élu

Ces réalisateurs étaient apparemment chauds pour revenir s’occuper d’Avengers 5, mais Marvel aurait refusé.

Que l’on soit fan de Marvel ou non, l’impact et le succès des films Avengers est indéniable. C’est simple, trois des quatre opus de la saga réunissant les super-héros sont actuellement dans le top 10 des plus grands succès au box-office de l’Histoire (hors inflation). Endgame, le dernier en date, s’est même, pendant un certain temps, hissé à la première place du classement, avant qu’Avatar de James Cameron ne profite d’une ressortie pour reprendre son trône. Sauf que, depuis Endgame, le succès de l’univers connecté dirigé par Kevin Feige n’est plus le même.

Le film a fait, pour beaucoup, office de conclusion au MCU, et des flops comme Ant-Man 3 et The Marvels prouvent que la firme peine à relancer la machine. Les deux derniers opus d’Avengers, Infinity War et Endgame, ont rapporté presque cinq milliards à eux deux, alors, logiquement, Marvel et Disney placent énormément d’attentes sur une nouvelle réunion. Objectif : faire d’Avengers 5 un évènement, quitte à refuser les services de deux réalisateurs qui, par le passé, ont fait leur succès.

Une conclusion qui a peut être un peu trop conclu

Avengers : Infinity au revoir

Selon Jeff Sneider, qui a dévoilé l’information dans le podcast Hot Mic, Anthony et Joe Russo, réalisateurs des deux derniers films Avengers, auraient offerts leurs services à Marvel pour Avengers 5… sauf que le studio aurait refusé leur offre. L’information peut paraitre absurde puisque les deux hommes avaient clairement réussi à diriger les deux plus gros succès du MCU sans trop broncher. Et ce ne serait pas inutile pour le MCU de se payer les services de réalisateurs qui connaissent l’univers et ses codes pour repartir de plus belle.

Toutefois, alors que Marvel a connu quelques désillusions financières et/ou commerciales, peut-être que certains éléments effraient le studio par rapport aux exigences du duo. En effet, les frères connaitraient actuellement un énorme problème sur leur futur film The Electric State, puisque le budget aurait explosé pour atteindre de 300 millions de dollars, selon différentes sources. Un dépassement pas vraiment prévu et que Marvel voudrait peut-être évité avec le duo sur le prochain Avengers.

Le futur du MCU?

Pour l’instant, aucun réalisateur n’est donc attaché à Avengers 5 alors que son tournage est censé débuter en 2025. Cela dit, un nom revient autour de ce cinquième opus, celui de Shawn Levy, réalisateur de Deadpool & Wolverine. Serait-ce la solution ? Possible. En tout cas, si le cinéaste est bel et bien dans le viseur, cela semble prouver, à minima, que Kevin Feige est satisfait du troisième opus des aventures de Deadpool prévu pour ce 24 juillet 2024. Affaire à suivre…