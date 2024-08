Avatar 4 et 5 : Sigourney Weaver le confirme, elle sera bien dans les suites (et nous spoile donc)

Sigourney Weaver confirme qu’elle reviendra bien dans les prochains Avatar dans le rôle de Kiri.

Quand on pense à Sigourney Weaver, on voit forcément le visage d’Ellen Ripley dans les différents Alien. Toutefois, même si Ellen Ripley est bel et bien dans Alien : Romulus, son personnage ne devrait jamais vraiment revenir en chair et en os. Il faut dire que depuis la fin des années 2000 c’est la saga Avatar qui a signé son vrai retour en majesté au cinéma. Plus grands succès de tous les temps au box-office, l’actrice a retrouvé un rôle majeur avec le personnage de Dr Grace Augustine puis de Kiri Sully.

Au bord de la mort dans Avatar, son transfert dans le corps d’un Na’vi avait permis au personnage de survivre et à Cameron de la faire revenir dans Avatar : La Voie de l’eau. Et justement, si on savait qu’elle elle serait bien dans Avatar: Fire and Ash (dont Disney a dévoilé un premier concept art au D23) elle a confirmé officiellement qu’elle serait aussi de la partie dans Avatar 4 et Avatar 5.

Ah les apéros en visio pendant le covid…

Sigourney Weaver dans Avatar : le retour

Alors que Sigourney Weaver s’apprête à recevoir un Lion d’or d’honneur à la Mostra de Venise pour l’ensemble de son œuvre, celle-ci a expliqué à Deadline les contours de son retour attendu dans la franchise Avatar :

« Je viens de finir un peu plus tôt ce mois-ci de travailler sur Avatar 3, et je pense que la franchise va continuer de grossir et devenir toujours plus impactante. […] Les Avatar 4 et 5 sont écrits. On sait déjà à quoi s’attendre. Et ils seront très bons. Mais James est toujours en train de finir [la pré-production] du 3. C’est super de pouvoir suivre le chemin de ces films. […] Je pense que je peux le dire, je serai dans les Avatar 4 et 5. »

Alors qu’on sait depuis un moment qu’Avatar 5 se déroulera loin de Pandora (sur une planète que l’on connait bien), Kiri sera donc probablement de la partie, et nous spoile donc légèrement sur la suite des événements.

Sigourney Weaver heureuse de voir son nouveau chèque pour Avatar arriver

James Cameron avait expliqué vouloir explorer des « cultures différentes » de celles des deux premiers films Avatar en incluant dans le Ash & Fire le « peuple des cendres » – des versions enflammées des Na’vi. Il les a choisis pour ajouter « un autre angle » en tant qu’ennemis parce que Cameron avait précédemment mis les Na’vi du « bon côté » et les humains du « mauvais côté », et voulait atténuer le côté manichéen de l’œuvre.

Les informations données par Sigourney Weaver laissent supposer que Kiri sera présente encore un long moment dans l’univers et survivra surtout à l’arrivée de ce nouveau peuple du feu. Verdict plus précis avec Avatar 3 prévu pour le 17 décembre 2025, Avatar 4 le 19 décembre 2029 et Avatar 5 le 17 décembre 2031 en France.