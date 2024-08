Alien : Romulus – c’est quoi cette théorie sur Ellen Ripley et sa possible présence dans le film ?

Une étrange théorie stipulant qu’Ellen Ripley pourrait être présente dans le film Alien : Romulus circule sur les réseaux sociaux. Un mystère qui vient tout juste d’être éclairci.

Alien : Romulus de Fede Alvarez, septième entrée dans la franchise du xénomorphe, est tout autant un énorme carnage jubilatoire qui fait honneur à la saga Alien, qu’une collection de références et de clins d’œil qui en font un objet de cinéma bizarre, pour lequel le réalisateur est même allé jusqu’à expliquer pourquoi il a inclus autant d’easter eggs dans Romulus. Alvarez a créé un film somme, un trait d’union entre les clivants Prometheus et Covenant, et les épisodes 1 à 4.

Le film de Fede Alvarez se situe chronologiquement entre les épisodes Alien de Ridley Scott et Aliens de James Cameron, ces deux opus étant séparés dans la mythologie par une cinquantaine d’années. Et dans cet espace infini, noyé dans le flot d’easter eggs proposé par Romulus, certains spectateurs auraient repéré des indices de la présence d’Ellen Ripley (Sigourney Weaver) dans le film d’Alvarez. Pur fantasme de fan, ou réalité, le mystère qui s’épaississait depuis plusieurs semaines a trouvé une explication toute rationnelle il y a peu.

A lire aussi Alien : Romulus – 3 raisons de ne pas aimer ce nouvel épisode de la saga culte des xénomorphes

Quand tu vas faire face à un autre easter eggs

Alien Romulus en mode Ripley

À la fin d’Alien de Ridley Scott, Ellen est la seule survivante de l’équipage du Nostromo, massacré par un xénomorphe. Cet événement a lieu en l’an 2122. Elle quitte le Nostromo à bord du vaisseau Narcissus, dans un caisson d’hypersommeil, dans lequel elle passe 57 ans. Puis à son réveil, en 2179, débutent les événements d’Aliens de James Cameron. Romulus se déroule entre ces deux films, en 2142. Lors d’une interview accordée à ReelBlend Podcast le 16 août 2024, Alvarez a été questionné concernant la présence d’Ellen Ripley dans Alien : Romulus, et il a botté en touche.

« Je ne dirais pas que c’est impossible. Parce que personne ne sait exactement ce qui s’est passé pendant toutes ces années où elle s’est perdue. Je ne peux pas en dire plus. Je pense que pour des raisons juridiques, je ne peux pas en dire plus. Je dirais que ce n’est pas impossible. Je pense qu’il est tout à fait possible que cela ait fait partie de cette histoire d’une manière ou d’une autre. »

L’Ellen au bois dormant

Romulus et coutumes

Certains fans particulièrement observateurs auraient repéré le vaisseau Narcissus à l’arrière-plan d’une courte scène d’Alien : Romulus. Malgré les questionnements plus insistants des journalistes de ReelBlend Podcast, Fede Alvarez n’a ni affirmé, ni infirmé la présence de Ripley dans son film, via l’entremise du vaisseau Narcissus.

« Il y a plusieurs choses que j’ai cachées dans ce film et qui constituent la réponse à cette question. C’est très bien caché. Mais elles sont en quelque sorte cachées à la vue de tous. »

Problème de mauvais Alien

Malgré les tergiversations de Fede Alvarez, le mystère de la présence ou non d’Ellen Ripley dans Romulus a été levé par le superviseur des effets spéciaux Daniel Macarin, lors qu’une interview qu’il a accordée à CinemaBlend le 23 août 2024. Celui-ci a bel et bien confirmé que le Narcissus, vaisseau pris par Ripley à l’issu du premier Alien, est présent dans Alien : Romulus.

« [Pour les easter eggs] je ne veux pas mettre quelque chose que le public va se dire « Oh regardez, c’est là ». Et puis les gens commencent à deviner. Ils y pensent. Avec le vaisseau (de Ripley), si vous le mettez très petit, c’est très bien. Les gens qui sont allés deux ou trois fois voir le film et qui commencent à remarquer ces détails supplémentaires peuvent le voir et c’est très bien. Mais tout œuf de Pâques doit être fait d’une manière très particulière afin de ne pas nuire à l’histoire. Vous donnez aux fans qui vont voir le film plusieurs fois au cinéma quelque chose qu’ils pourront questionner plus tard. … Mais une fois que vous l’avez vu, vous ne pouvez plus le quitter.«

Le Narcissus d’Alien

C’est donc à l’arrière-plan de la scène dans laquelle Kay (Isabel Merced) est enfermée dans une salle avec un xénomorphe que l’on peut apercevoir le Narcissus, dans lequel se trouve le caisson d’hypersommeil de Ripley. Un peu plus tard, on verra le Narcissus dérivé dans l’espace. Il s’agit d’un easter egg somme toute assez subtil, une petite référence maligne et délicate, qui dénote dans ce torrent de bruit et de fureur qu’est le Romulus d’Alvarez.

Reste désormais à savoir une chose : pourquoi les scientifiques n’avaient pas réveillé Ellen Ripley lorsqu’ils ont probablement attrapé le vaisseau au même moment que le « fossile de l’Alien » du film de Ridley Scott ? Voilà encore un autre mystère qui s’ajoute au mystère. Alien : Romulus est dans les salles de cinéma françaises depuis le 14 août 2024.