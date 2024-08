Alien Romulus : une suite est-elle possible après l’énorme carnage ? 

Maintenant qu’Alien : Romulus est enfin sorti dans les salles de cinéma, comment imaginer le futur de la saga ? ATTENTION SPOILERS

Avant même sa sortie, Alien : Romulus a provoqué son lot de théories plus ou moins capillotractées par rapport à sa place dans la franchise. Si Fede Alvarez a révélé très tôt que le long-métrage se déroulerait entre les événements du Huitième passager et d’Aliens, le retour (c’est-à-dire au moment où Ripley dérive dans l’espace dans son caisson de cryogénisation), on se demandait comment les aventures de Rain (Cailee Spaeny) et de sa bande d’amis à bord de la station Renaissance allaient impacter le reste de la saga.

Fede Alvarez prévoit-il une suite à Alien : Romulus ? Est-ce même possible ? Éléments de réponse, avec spoilers bien évidemment.

Alien Romulus : une fin ouverte ?

Pendant un moment, Alien : Romulus a eu droit à une théorie vraiment excitante : et si aucun des protagonistes ne survivait ? En effet, dans Aliens, la Weyland-Yutani (la fameuse corporation maléfique qui colonise des planètes) ne croit pas Ripley lorsqu’elle leur explique le danger qui réside sur LV-426. En bref, ils ne savent pas que les xénomorphes existent, ce qui pouvait sembler peu probable dans le cas où des personnages de Romulus survivent pour raconter leurs mésaventures.

Bien sûr, James Cameron a toujours maintenu le doute quant aux mensonges de la société, qui a cherché dès le premier film à sécuriser l’alien au détriment de l’équipage du Nostromo. Au final, dans Aliens, les responsables de la Weyland-Yutani essaient à nouveau de s’approprier le monstre pour en faire une arme, sous-entendant qu’ils en savent peut-être plus qu’ils ne le prétendent.

Alien : Romulus confirme cette donnée, puisque le film débute sur un vaisseau de la compagnie qui récupère le xénomorphe du premier film, jeté dans l’espace par Ripley. C’est ce spécimen qui sert de base aux expérimentations scientifiques du film, et à l’invasion progressive de la station Renaissance.

Qu’il s’agisse d’une compartimentation des informations ou d’une simple omission, la Weyland-Yutani est bien au courant de l’existence du xénomorphe, et même des événements de Prometheus et Alien : Covenant, puisqu’on y retrouve la fameuse substance noire à l’origine de la naissance des créatures.

On se prépare pour la suite

Et après ?

Si Alien : Romulus est techniquement un spin-off, il confirme que la corporation antagoniste est bien le dénominateur commun de tous les films. Les rencontres avec les xénomorphes ne sont jamais purement hasardeuses, et Rain devient malgré elle la nouvelle héroïne de cet univers.

En tant que seule survivante du long-métrage, elle se plonge en cryosommeil à bord du Corbelan IV en direction de la planète Yvalga (le paradis que sa bande essaie désespérément de rejoindre). Le final convoque explicitement celui du premier Alien, mais ici, Fede Alvarez émet déjà un doute quant au futur du personnage. On sait que Rain n’a pas en sa possession assez de “carburant” pour maintenir son cryopod en marche pendant 9 ans, temps nécessaire pour atteindre Yvalga.

« Salut, c’est Ridley Scott, j’aimerais bien refaire un film Alien »

A partir de ce postulat, il est plus que probable que le réalisateur exploite cette problématique pour une potentielle suite. Et si ce n’est pas le cas, on peut supposer que Rain aura soit réussi à s’exiler sur Yvalga, soit sera morte durant le voyage. Dans les deux situations, cela expliquerait pourquoi le personnage n’est pas évoqué dans d’autres pans de l’univers d’Alien, et pourquoi la Weyland-Yutani est toujours aussi ignorante sur la menace xénomorphe au moment d’Aliens, le retour.

Quoi qu’il en soit, ce futur potentiel de la saga dépendra avant tout du succès ou de l’insuccès en salles d’Alien : Romulus, que vous pouvez voir depuis le 14 août.