The Mandalorian & Grogu : le casting s’agrandit avec une actrice qu’on voudrait voir plus souvent

The Mandalorian & Grogu, toujours prévu pour 2026, voit une star rejoindre le projet. Pour notre plus grand plaisir.

La saison 2 de The Acolyte a été annulée faute d’audiences et la saison 2 du Livre de Boba Fett a subi le même sort pour les mêmes raisons. L’agenda Star Wars reste cependant très chargé pour Disney. Plusieurs séries arrivent ou reviennent sur Disney+ (LEGO Star Wars : Reconstruire la galaxie, Skeleton Crew pour fin 2024, avec déjà une bande-annonce, les saisons 2 d’Andor et Ahsoka normalement en 2025), ainsi que plusieurs films encore en développement (le film d’animation Star Wars : A Droid Story et Star Wars : Lando).

La série The Mandalorian, elle, reviendra donc dans moins de deux ans sous forme de long-métrage (et normalement pour une saison 4), après le succès des trois premières saisons. L’absence de Boba Fett dans le film a d’ailleurs été définitivement confirmée. Nous savions déjà que Jon Favreau et Dave Filoni reprendront du service au scénario et à la réalisation dans le cas de Favreau, et que Pedro Pascal continuera à jouer le personnage principal, accompagné de Steven Blum. Et l’arrivée au casting d’une autre star nous fait déjà saliver.

A lire aussi Notre critique Star Wars : The Acolyte

Grogu prêt à accueillir une nouvelle amie

Sigourney Weaver toujours plus dans la Science-Fiction

Sigourney Weaver, qui vient de confirmer qu’elle sera bien dans Avatar 4 et 5, a également indiqué à Deadline à l’occasion de son Lion d’or d’Honneur à la Mostra de Venise qu’elle sera dans The Mandalorian & Grogu, dont le tournage a commencé :

« Je joue un rôle dans The Mandalorian & Grogu. J’ai pu voir Grogu pour la première fois l’autre jour. Je tourne ça avant d’aller à Londres pour mon spectacle The Tempest à la fin de l’année.«

Les fans de Star Wars attendent le film comme ça

On peut se dire que c’est bien joué de la part de Disney, qui mise sur plusieurs stars pour faire revenir Star Wars au top du box-office, alors que les trois derniers opus, de qualité très inégale (on se souvient d’un neuvième épisode catastrophique), avaient battu de nombreux records. Pedro Pascal, au top de son succès, et Sigourney Weaver sont en plus d’excellents acteurs et c’est donc une très bonne nouvelle pour le film. Il est en plus assez enthousiasmant de voir que l’actrice enchaîne les projets, au théâtre, sur les plateformes et même au cinéma.

Si le film The Mandalorian & Grogu s’avère très excitant sur le papier, Disney l’a curieusement prévu en même temps que la sortie du dixième opus de la saga, Star Wars: New Jedi Order, toujours avec Daisy Ridley dans le rôle de Rey. Soit le 20 mai 2026, possiblement avec une première à Cannes comme pour Solo : a Star Wars Story. Mais d’ici là, les choses ont le temps de changer bien sûr.