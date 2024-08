« Aucun effets visuels » : Zack Snyder veut faire un tout petit film après les flops de Rebel Moon

Après les flops de Rebel Moon sur Netflix, Zack Snyder voudrait changer d’échelle pour son prochain film.

Alors que les director’s cut pleine de sang et de sexe de Rebel Moon arrivent cès ce 2 août sur Netflix, et que sa série d’animation Twilight of the Gods s’est enfin dévoilée dans un premier teaser, Zack Snyder pense déjà à son prochain projet. Sauf qu’après ses dernières expériences avec le N rouge, le monsieur compte apparemment changer d’échelle pour son futur film.

Il faut dire que le désastreux Rebel Moon 2 a été plutôt mal reçu, autant du public que de la critique. Même si Snyder a déjà commencé à teaser la suite de Rebel Moon 2, et qu’il pense que son odyssée spatiale est un grand succès grâce au nombre de vues accumulées sur Netflix, le réalisateur semble vouloir (ou devoir) faire une pause avec l’univers pour réaliser quelque chose de plus minimaliste.

Cette image est réalisée sans trucages (non)

Zack Snyder’s Cut (la moins chère édition)

C’est lors du podcast Reel Bland que le cinéaste derrière 300 et Watchmen s’est exprimé sur son ce futur long-métrage, et quand on connait la propension du monsieur à surutiliser des effets spéciaux et autre fonds vert, sa déclaration est étonnante.

« J’essaie de faire un petit film en ce moment. Je ne vais pas dire de quoi il s’agit, mais je me suis demandé si je pouvais faire un film sans effets visuels pendant cinq minutes. Ensuite, je retournerai à la folie […] Je suis censé écrire ce petit film et c’est un peu ce que je veux faire.«

Que resterait-il dans un film comme 300 ?

Alors attention, cette déclaration n’est pas à prendre au pied de la lettre. Comme on l’a expliqué en vidéo, Hollywood n’a jamais autant utilisé de VFX (effets visuels) et de CGI (image de synthèse) que de nos jours, même si l’industrie essaie de nous faire croire le contraire avec le marketing. Il n’empêche que cette volonté du réalisateur est plutôt intrigante, et on peut se demander ce que ferait Snyder à une plus petite échelle, pour revenir à certaines de ses bases comme son L’armée des morts de 2004 (26 millions de dollars de budget).

En attendant, de voir un long-métrage de Zack Snyder plus simple, vous pourrez découvrir près de 6h de space opera dans les versions longues de Rebel Moon, prévues pour le 2 août sur Netflix. Aucune autre information n’est connue sur ce fameux film à moindre coût.