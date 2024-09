Angelina Jolie est Maria Callas : une bande-annonce qui hurle Oscar de la meilleure actrice

Maria, le nouveau biopic événement de Pablo Larraín avec Angelina Jolie, se dévoile à travers un teaser plein de grâce.

Dans Jackie, Pablo Larraín revenait sur la vie de Jackie Kennedy après l’assassinat de son mari. Avec à la clé une nomination aux Oscars pour Natalie Portman. Avec le cauchemar royal Spencer, cinq ans plus tard, il s’intéressait à l’enfer vécu par Lady Diana dans la famille Windsor. Là encore une nomination aux Oscars a suivi, cette fois pour Kristen Stewart. Larraín a fini le troisième film de la trilogie : Maria consacré à la cantatrice Maria Callas et avec Angelina Jolie. Les premiers avis sont tombés.

Un an après avoir remporté le prix du scénario pour son vampirique El Conde, le cinéaste était donc de retour sur le Lido. Maria était en effet en compétition pour le Lion d’Or à la Mostra de Venise 2024 et depuis la performance remarquée de Jolie c’est évidemment de sa possible nomination voire même victoire aux Oscars que beaucoup parlent. La comédienne a d’ailleurs déjà eu un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Une vie volée, de James Mangold, à seulement 24 ans. Le premier teaser du biopic en papier glacé Maria est en tout cas sorti.

Teaser du nouveau Pablo Larraín : Ave Maria

Le film se concentre sur les derniers instants de la vie de Maria Callas en 1977, alors qu’elle est à Paris. On tend à iconiser tout à la fois le personnage de Maria Callas et Jolie, à travers ce teaser tout en musique où elle ne parle pas. Elle est souvent de dos, de profil ou éloignée, en noir et blanc, dans un miroir, imposante, très bien habillée. L’on faisait une distinction entre « Maria », la femme, et « La Callas », la diva. Maria semble s’intéresser à cette distinction.

Le teaser n’oublie pas de mettre en avant son casting, repère à la fois pour le monde (Angelina Jolie) et plus spécifiquement pour des pays européens comme la France et l’Italie (Pierfrancesco Favino dans la peau de Ferruccio Mezzadri, Alba Rohrwacher dans le rôle de Bruna Lupoli). Pierfrancesco Favino apparaît avec un bouquet de roses, comme spectateur d’une représentation de Callas aux côtés de Rohrwacher.

« Miroir, ô mon beau miroir »

Ce teaser est beau mais froid, ressemblant un peu à ce que disaient de nombreux critiques à la Biennale. Finalement, sans paroles, il nous en apprend peu sur le film en dehors de son esthétique très fouillée et qui multiplie et les angles et les supports. Pour savoir si c’est effectivement « le rôle de sa vie » pour Angelina Jolie, il faudra attendre la sortie le 12 février 2025 en France.