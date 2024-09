Maria : premiers avis pour le retour d’Angelina Jolie en Maria Callas

Maria, le film de Pablo Larrain sur l’immense Maria Callas et mené par Angelina Jolie, a été présenté à Venise et les premiers avis sont là.

Avec Jackie, Pablo Larrain revenait sur la vie de Jackie Kennedy après l’assassinat de son mari. Avec le cauchemar royal Spencer, cinq ans plus tard, il s’intéressait à l’enfer vécu par Lady Diana avec la famille Windsor. Le cinéaste chilien avait alors expliqué qu’il s’agissait des deux premiers films de sa trilogie sur des femmes célèbres. Ainsi, il a lancé, à l’automne 2022, le troisième volet : Maria consacré à l’éminente cantatrice Maria Callas et avec Angelina Jolie dans le rôle principal.

Un an après avoir remporté le prix du scénario pour son vampirique El Conde, faux-biopic sur Augusto Pinochet réalisé entre temps, Pablo Larrain est donc de retour sur le Lido. Maria est en effet en compétition pour le Lion d’or à la Mostra de Venise 2024 (la sixième sélection pour le Chilien) et les premiers avis sont tombés après sa première. Revue de presse.

« Dans un film à la fois majestueux en surface et tumultueux sur le fond, les traits dessinés, presque architecturaux, et l’air de maîtrise forcée de Jolie conviennent parfaitement à la vision de Callas de Larraín. C’est une épave glorieuse et lumineuse, en quête de paix mais inexorablement attirée vers un monde d’artifices grandioses. »

Steve Pond – TheWrap