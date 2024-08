Alien Romulus : le réalisateur s’est inspiré de ce jeu vidéo culte (et ce n’est pas Alien Isolation)

Fede Alvarez, le réalisateur d’Alien : Romulus, a expliqué qu’il s’était inspiré d’un jeu vidéo culte pour son film. Attention, légers spoilers.

Le dernier opus de la saga Alien n’en finit pas de diviser le public et la critique. Même au sein de la rédaction d’Écran Large, la guerre fait rage. Deux factions s’affrontent, avec le clan d’Antoine qui a écrit une critique très positive de Alien : Romulus et l’équipe soutien de notre Geoffrey qui a donné 3 raisons de ne pas aimer ce Alien : Romulus. Pendant que la première faction tente un coup d’état pour destituer notre bien-aimé rédac’chef, Fede Alvarez n’en a que faire, et aligne les sorties sur les réseaux concernant ses diverses inspirations.

Le fait que le réalisateur Fede Alvarez en fasse des caisses pour expliquer ses inspirations et justifier les easter eggs de Romulus n’aide pas à la défense de sa cause. Et maintenant qu’il a expliqué qu‘il s’était inspiré de ce jeu vidéo culte pour l’une des meilleures idées de son film, le public risque de s’énerver encore un peu plus.

Alien Romulus, ou le Dernier d’Entre Nous

L’information est tombée de but en blanc, livrée par surprise par Fede Alvarez alors qu’il participait à une discussion sur X/Twitter concernant la saga de jeu The Last of Us du studio Naughty Dog. À l’origine, un internaute a simplement demandé au cinéaste s’il avait déjà joué au jeu. Le réalisateur uruguayen s’est alors fendu d’une sortie inattendue, dans laquelle il a déclaré qu’il s’était inspiré du fantastique The Last of Us 2 pour l’une des héroïnes d’Alien : Romulus :

« Fait amusant : je jouais à The Last Of Us 2 tout en écrivant Alien : Romulus. L’histoire d’une Dina enceinte m’a fait penser à faire en sorte que le personnage de Kay le soit aussi. J’ai alors choisi Isabella Merced pour jouer Kay…. Un an plus tard, elle est choisie pour jouer Dina dans la série de HBO…. Histoire vraie.«

Volte Face hugger

On savait que Fede Alvarez s’était empiffré de toute la mythologie Alien pour la création de son Romulus, compulsant les livres, artbooks et jeux vidéo dérivés (Alien : Isolation, mais aussi Colonial Marines, etc.) de la franchise du xénomorphe pour donner naissance à son dernier bébé. On pensait que son travail en forme de trait d’union entre les premiers films et les déroutants Prometheus et Covenant, avait cannibalisé chaque seconde de son temps, l’enfermant dans une bulle Alien-esque hors du temps et de l’espace, où personne ne l’entendrait crier.

Que nenni, le sieur Alvarez s’est donc adonné aux joies de The Last of Us 2 pendant la création de son film, et s’est même emparé du fait que le personnage de Dina était enceinte pour recycler cette idée dans Romulus, expliquant ainsi l’idée de la grossesse de Kay. Là où là réalité s’amuse avec la fiction, c’est que le personnage de Dina dans la saison 2 de la série The Last of Us sera interprétée par Isabela Merced, l’actrice qui donne vie à Kay dans Alien : Romulus. Dina a inspiré Kay, qui va devenir Dina. La boucle est bouclée.

Les joies de la grossesse

N’étant jamais avare en anecdote, on s’attend à ce que Fede Alvarez finisse par faire la liste des jeux vidéo et des films qui ont servi à la construction de son œuvre de synthèse/menu best-of de la saga Alien, véritable usine à références et à easter eggs qui aurait rendu jaloux Shawn Levy et Ryan Reynolds. Alien : Romulus, le septième film de la saga du xénomorphe, est dans les salles de cinéma françaises depuis le 14 août 2024.