Batman v Superman : pourquoi le film est un échec selon le dessinateur de Watchmen

Oui, deux ans après on en parle encore. Batman V Superman, à l'image de Mother !, prenait des risques...

Si Batman v Superman : L'Aube de la justice film a été un énorme succès lucratif pour la Warner, le constat est à contrario plus mitigé concernant la réception du public. Trop long, trop sombre, incohérent, il est souvent reproché à Zack Snyder, quittant au passage la Justice League, de s’être montré trop gourmand et de s'attaquer à un sujet qu’il ne maîtrisait pas. Pour résumer, on est loin de l’enthousiasme qu’avait suscité les précédentes aventures de la chauve-souris devant la caméra de Christopher Nolan.

Dave Gibbons, plus connu pour avoir apporté son efficace coup de crayon au monument du roman graphique Watchmen d’ Alan Moore, y est allé de son petit commentaire sur le film, lui reprochant de trop verser dans le sombre et le pessimisme :

« Je pense, comme je le dit souvent, que la tendance du divertissement désormais est de venir avec quelque chose de lumineux, optimiste. La faiblesse de BvS est qu’il était clairement trop sombre pour le public, et que Superman était finalement aussi sombre que Batman. Et pour moi, cela ne marche pas, je pensais que le film allait illustrer la complémentarité des deux personnages ».

Le dessinateur américain est dans le vrai quand il parle de l’échec quant à la relation entre les deux capes. L’un est censé représenter le jour, l’espoir, l’optimisme tandis que son camarade restait dans son rôle d’humain et donc imparfait. Snyder en a fait un martyr, un Messie des temps modernes, la dimension biblique ne prenant pas hélas pas auprès du public. Excepté que les récents cartons de Logan, de la trilogie de Nolan ou dans une moindre mesure Deadpool ou les derniers X-Men de Bryan Singer tandent à prouver que si la corde dramatique est intelligement amenée au spectateur, la recette peut toujours fonctionner.