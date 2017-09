Kingsman : Le Cercle D'Or : la nouvelle bande-annonce musclée entre Taron "Eggsy" Egerton et Agent "Channing Tatum" Tequila

Kingsman : Le Cercle d'or ou le choc des cultures.

Après la bande-annonce consacrée à l’antagoniste sexy Poppy, interprétée par la grande Julianne Moore, place à Channing Tatum, a.k.a agent Tequila. Membre éminent de Statesman, homologue américain de Kingsman, la cohabitation entre le pays du thé et le nouveau monde promet d’être explosive. Kingsman : Le Cercle d'or continue donc sa promo en nous présentant un à un les différents protagonistes de la suite des aventures de Eggsy, Harry Hart et les autres. Intitulé That Dog Don’t Hunt, le trailer nous dévoile un Channing Tatum au top de sa forme : accent texan à couper au couteau, chapeau, l’acteur s’est mué en véritable cow-boy anachronique pour une rencontre musclée avec ses collègues d’outre-Atlantique.

On rappelle rapidement le pitch : l’agence Kingsman s’est faite réduire en cendres par la machiavélique Poppy, bien décidée à asseoir sa domination sur notre monde en perdition. Les survivants seront obligés de s’associer avec Statesman, autre agence de super-espions pour déjouer les plans de la belle rousse.

Avec Taron Egerton , Colin Firth, Mark Strong , Channing Tatum, Pedro Pascal , Halle Berry et Julianne Moore, le tout mis en boîte par Matthew Vaughn .

Sortie du film le 11 octobre.