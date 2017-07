Jigsaw : de nouvelles images qui annoncent encore un cauchemar sanglant

Saw ou quand le spectateur se prend au plaisir voyeuriste sadique...

Saw ou quand le torture porn devient tout un art de vivre (et de faire du fric par la même occasion). Intitulé sobrement Jigsaw, le huitième opus de la franchise la plus torture porn de l’histoire du 7e art est annoncé pour le 1er novembre prochain. Le film prendra place dix ans après la mort de John Kramer, ce qui sonnait donc comme la fin de l’affaire Jigsaw. La police découvre alors des morts suspectes, ce qui laisse penser à cette dernière que la course au tueur n’est pas totalement terminée… Jigsaw est-il réellement mort ? Alors que Tobin Bell (l'acteur incarnant le machiavélique sociopathe) est annoncé au casting, on se demande bien par quelle pirouette scénaristique les studios vont bien nous ramener à la vie le tueur kafkaïen. D’un côté, pas question de lâcher une franchise qui a déjà rapporté près de 900 millions de billets verts en sept films.

Réalisé par les Spierig Brothers, réalisateurs des plutôt réussis Daybreakers et Prédestinations, on espère qu'ils sauront redonner un deuxième souffle à une franchise qui commence à manquer sérieusement.

Aujourd’hui, des photos viennent d’être dévoilées par les studios pour ce qui sonne comme un énième prétexte à un torture porn en bonne et due forme.