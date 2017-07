Le réalisateur de Ca sera bel et bien aux commandes de l'adaptation de Robotech

Andres Muschietti mène sa barque tranquillement et, si sa carrière est encore jeune, son parcours n'en est pas moins déjà très intéressant.

Après, la news en elle-même n'est pas forcément nouvelle puisque, déjà en 2015, Andres Muschietti faisait part de son vif intérêt pour une adaptation sur grand écran de Robotech sous l'égide de Sony Pictures. A l'époque, frais du succès de Mama, Muschietti avait commencé à développer le projet sans qu'il aille forcément plus loin puisque juste après New Line est venu le chercher pour reprendre en main le remake de Ca qui partait un peu à la dérive.

Alors que l'on attend son film pour le 20 septembre prochain avec la plus grande des impatiences, nous apprenons avec joie via le site Heat Vision que son projet est toujours d'actualité et que Robotech devrait, en toute logique, être son prochain film. Le long-métrage devrait reprendre la trame de l'antique dessin animé puisqu'il dépeindra une guerre contre les extra-terrestres dans un futur proche après qu'un vaisseau alien se soit crashé dans le Pacifique Sud et dont les débris ont permis à l'humanité la création de robots géants.

Sorte de croisement entre Pacific Rim et Transformers, Robotech a néanmoins une grosse particularité, c'est qu'à l'origine cette série n'existe pas vraiment. Il s'agit en fait d'un remix de trois séries de la saga Macross, légendaire au Japon, qui ont été remontées, trafiquées et réécrites pour le public occidental dans les années 80-90, d'aileurs nous l'avions également eu à la télévision française.

Si pour le moment aucune date de sortie ni de tournage n'a été annoncée, on est en droit d'espérer un minimum de qualité de la part du réalisateur, ce qui devrait quand même pas mal nous changer de la saga de Michael Bay.