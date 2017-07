Black Panther : le héros rugit dans une flopée de nouvelles images !

Black Panther ne débarquera sur les écrans qu’en février, mais compte bien nous couper la chique. La preuve, avec 20 nouvelles images.

Comme bien souvent, c’est Entertainment Weekly qui aura eu la primeur de ces clichés officiels, ou apparaissent quasiment tous les protagonistes du blockbuster, de notre héros masqué, en passant par ses adversaires et soutiens, interprétés par Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Andy Serkis ou encore Martin Freeman.

Ceux qui saturent depuis quelques années de voir Marvel se complaire dans des décors génériques urbains grisâtres, orchestrant des combats mollassons dans des cantines d’administration ou des duels sur des parkings bétonnés devraient souffler un peu.

En effet, difficile de ne pas noter à travers ces images de Black Panther la variété des décors, des costumes, et la volonté manifeste d’aboutir à une véritable proposition en matière de direction artistique.

Si on était taquins, on s’étonnerait de la mine de l’excellent Chadwick Boseman (Black Panther) sur certaines images, dont on ne saurait trop si elle exprime le désespoir ou le renoncement face à un transit difficile. Il n’empêche, on sait Ryan Coogler (Creed) tout à fait capable de nous surprendre.

Verdict en février 2018.