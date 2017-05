Le prochain James Bond a peut-être trouvé son nouveau réalisateur

Si l'on n'est pas prêt de revoir notre James Bond préféré dans une nouvelle aventure de sitôt, cela ne signifie pas qu'en coulisses il ne se passe rien. Bien au contraire d'ailleurs.

Spectre a clairement été la fin d'une époque pour l'agent secret le plus célèbre du monde. Dernier film de la franchise réalisé par Sam Mendes, incertitude concernant le retour de Daniel Craig (un coup c'est oui, un coup c'est peut-être, franchement on n'arrive pas trop à suivre), difficultés pour les scénaristes de trouver une bonne histoire dans ce monde qui part de plus en plus en sucette, bref, James Bond vit une petite crise d'identité actuellement. Et il est d'autant plus à un point critique de son existence qu'il y a de grandes chances que le prochain film ne soit plus distribué par Sony Pictures, c'est dire si le moment est important.

Cela dit, malgré le manque de news récentes le concernant, 007 n'est pas mort. Loin de là même puisque la productrice de la franchise, Barbara Broccoli est activement à la recherche du remplaçant de Sam Mendes et qu'elle a peut-être trouvé la perle rare. En effet, si l'on en croit le site Indiewire, Broccoli se montre très intéressée par Paul McGuiguan, dont elle produit le nouveau film, Film Stars don't die in Liverpool. Un nom qui ne dira pas grand chose au public mais dont nous connaissons tous le travail sans forcément le savoir.

Car McGuigan est loin d'être un débutant puisqu'on lui doit le film Slevin, ainsi que le sympathique Docteur Frankenstein avec Harry Potter en Igor et qu'il a déjà derrière lui une prestigieuse carrière à la télévision puisqu'il a réalisé plusieurs épisodes de Sherlock qu'on l'a aussi retrouvé derrière la caméra de Luke Cage. Mais rien ne semble encore acquis puisque si McGuiguan est sérieusement envisagé, rien n'a encore été signé et que la franchise doit encore passer un certain nombre d'étapes avant de solliciter ses services.

Et ce qu'elle doit faire en premier lieu est très important puisque la nomination du réalisateur à la tête du projet dépendra du ton choisi pour le film. En effet, la production est toujours en train de décider quelle histoire permettra le retour de Bond, rien n'ayant encore été arrêté à ce sujet, tout autant qu'elle s'active à trouver un nouveau studio pour distribuer le film. Bref, on a encore le temps de voir venir mais ça fait plaisir de savoir que les choses s'activent un peu.