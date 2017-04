Le remake américain de Death Note accusé de racisme ?

Que le monde soit malheureusement devenu une réunion d'information de l'Amicale des Pleureuses, ce n'est pas une nouveauté et les exemples sont multiples, qu'il s'agisse du cinéma ou de la vraie vie. Mais ça commence quand même à tourner sacrément en rond.

Donc voilà, nous en sommes arrivés au point où dès qu'on n'est pas content qu'une oeuvre étrangère soit réadaptée par les américains, on crie au racisme, le fameux "whitewashing", histoire de lui mettre des bâtons dans les roues. On nous avait déjà fait le coup avec La Grande Muraille (qui servait surtout à tenter de booster la carrière d'une actrice chinoise qui avait dû être recalée au casting) et l'exemple le plus célèbre de récente mémoire, c'est évidemment Ghost in the Shell, même si cette donnée était très intelligemment traitée dans le film et partie intégrante du scénario.

Mais puisque maintenant nous sommes rodés, c'est reparti pour un tour avec l'adaptation de Death Note d'Adam Wingard qui sera diffusée sur Netfix le 25 août prochain. Alors oui, le héros n'est plus vraiment Light Yagami, oui il est américain, mais bon les gars, c'est un peu normal puisque l'histoire se passe aux Etats-Unis. Ce qui ne l'empêche pas de se prendre des accusations de whitewashing depuis son annonce. Des attaques que le producteur Roy Lee écarte d'un revers de la main au micro de Buzzfeed :

"Je pourrais comprendre ces attaques.... si notre film se déroulait au Japon avec des personnages japonais ou d'ascendance nippone. Ce qui n'est pas le cas. Il s'agit d'une interprétation de la même histoire mais dans une autre culture, donc il y aura évidemment quelques changements. Certains vont l'apprécier, d'autres non. Un des personnages est japonais, un autre est afro-américain et trois autres sont caucasiens. Donc taxer le film de whitewashing est un peu fort."

Et il a parfaitement raison. On ne dit pas que nous sommes ravis de voir une adaptation de Death Note faite par les ricains, mais Adam Wingard justifie très bien son parti pris. Et puis, tout à fait entre nous, vous ne pensez pas qu'il y a plus grave en ce moment dans le monde ? Alors pourquoi perdre son temps avec des choses aussi futiles ? Le vrai mystère est là, et nulle part ailleurs. Ah bah voilà, ils nous ont énervé dites donc. C'est malin...