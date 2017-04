Le reboot du Monde de Narnia a enfin trouvé son réalisateur

Le Monde de Narnia va revenir sur nos écrans très bientôt, mais pas forcément de la manière dont on pensait puisque nous aurons affaire à un bon gros reboot des familles.

La news d'un nouveau volet du Monde de Narnia ne date pas d'hier, puisque nous en avons entendu parler pour la première fois fin 2013, lorsque le producteur Mark Gordon avait évoqué son désir de porter à l'écran le quatrième tome de la saga littéraire, Le Fauteuil d'Argent. Et puis, on avait perdu toute trace du projet jusqu'à la mi-janvier 2016, lorsque le même producteur avait annoncé qui s'il s'agissait bien de l'adaptation de ce livre en particulier, le film serait aussi un reboot intégral de la franchise puisqu'aucun des acteurs d'origine ne serait présent. Un projet un peu bâtard donc, en équilibre fragile et qui avait de nouveau disparu des radars juste après.

Tandis qu'on avait complètement oublié ce film, voici que Variety nous annonce que le studio TriStar est toujours en train de plancher dessus et même qu'ils ont trouvé un réalisateur pour le mettre en boite. Et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit du sous-estimé Joe Johnston, l'homme à qui l'on doit des petits classiques comme Chéri, j'ai rétréci les gosses, Jumanji, Rocketeer. Bon, et Jurassic Park 3 ainsi que le premier Captain America. Et c'est une très bonne nouvelle, puisqu'en plus d'être un grand technicien, Johnston est aussi un conteur hors pair.

Cela dit, le film devrait néanmoins être très bizarre dans son statut d'adaptation en même temps qu'il est un reboot puisque si les trois héros auront un nouveau visage, on évoque cependant la possibilité que Will Poulter, Ben Barnes et Liam Neeson reviennent dans les rôles d'Eustace, du Prince Caspian et du lion Aslan. L'histoire se déroulant plusieurs années avec le troisième film (mais seulement quelques temps après dans le monde réel), c'est plutôt logique, d'autant que le film nous invitera cette fois à suivre la quête d'Eustace et d'Aslan, partis à la recherche du fils du Roi Caspian, le prince Rillian, mystérieusement disparu alors qu'il cherchait le serpent vert responsable de la mort de sa mère.

Bref, un projet intrigant qui n'a, pour le moment, aucune date de tournage ou de sortie d'annoncée.