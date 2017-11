L'avenir de Star Wars, au-delà de l'Episode IX, commence enfin à se dessiner

Ceux qui pensaient sincèrement que Star Wars nous laisserait tranquilles après son Episode IX doivent habiter un monde que l'on aimerait bien visiter un jour, où tout est plus simple et plus merveilleux. Parce que là, on est parti pour au moins 10 ans de plus...

Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment leur en vouloir à ces naïfs insouciants parce que l'avenir de Star Wars, c'était pas clair non plus quoi. De l'aveu même de LucasFilm, rien ne semblait vraiment prévu au-delà de l'Episode IX et on pensait qu'ils allaient réfléchir à la suite des évènements en temps réel, en fonction des succès des différents films et des retours du public.

Mais attention, on ne parle pas des spin-offs possibles dans cet univers mais bel et bien de l'intrigue centrale dont le nouveau chapitre, Les Derniers Jedi sortira chez nous le 13 décembre prochain. Et il semblerait que le moment soit venu de nous pencher sur la question puisque Kathleen Kennedy, la mère supérieure de la franchise, vient d'annoncer au micro de The Star Wars Show qu'effectivement, il fallait s'attendre à de nouvelles aventures :

"Actuellement, nous nous réunissons pour parler des 10 prochaines années de Star Wars et nous regardons où cela peut nous amener narrativement parlant. Quelles seront les futures histoires au-delà de l'Episode IX, avec ces nouveaux personnages que sont Rey, Finn, Poe et BB-8, mais nous sommes également intéressés par la venue de nouvelles personnes qui seraient tentés de rejoindre l'univers Star Wars pour nous emmener vers des endroits où nous ne sommes pas encore allés. Et c'est tout aussi excitant parce que c'est une très, très vaste galaxie et que les possiblités sont infinies."

Traduction : "On n'a rien de prévu pour le moment, faut déjà qu'on finisse les remakes déguisés de la première trilogie mais si t'as des idées, c'est cool, appelle-nous parce qu'on est obligé de pérenniser la marque tellement ça nous rapporte de la thune." Une certaine vision du monde donc. En tout cas, il faut se préparer à en bouffer jusqu'à notre mort, du Star Wars, et on ne sait pas vraiment comment prendre cette nouvelle.