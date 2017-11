Luke est-il passé du côté obscur dans le nouveau spot TV des Derniers Jedi ?

C'est donc le 13 décembre prochain que sortira Les Derniers Jedis sur nos écrans et la pression commence gentiment à monter...

Alors que l'on croise tous les doigts pour que le film de Rian Johnson ne soit pas qu'un remake déguisé de L'Empire Contre-Attaque, Les Derniers Jedi commence tranquillement la seconde partie de sa promotion, qui s'annonce bien massive comme à chaque fois, pour nous convaincre qu'il est le film à ne pas rater. Comme s'il fallait nous le préciser ! En effet, quoi que l'on fasse ou dise à propos de ce film, on ira de toute façon le voir, parce que c'est Star Wars. C'est triste mais c'est comme ça.

Cela dit, une foule de questions se presse au portillon, notamment concernant le destin de nos personnages. Si l'on met de côté pour l'instant les origines de Rey qui nous seront apparemment dévoilées dans le film, l'autre grande interrogation concerne le rôle de Luke Skywalker. Apparu brièvement à la fin du Réveil de la Force, le personnage semble bien être le Dernier Jedi du titre original (oui parce que le pluriel, c'est une spécificité française. Bien joué...) Tandis qu'il se la joue Yoda en vivant reclus dans un coin paumé de la galaxie, l'arrivée de Rey pour qu'il la forme risque de le précipiter à nouveau dans l'histoire.

Si tout a été mis en place pour que son implication réelle soit tenue secrète jusqu'à la sortie du film, le nouveau spot TV que vient de balancer Lucasfilm pourrait nous donner de précieuses indications, voire nous spoiler un peu la tronche. En effet, on y découvre un entrainement bien moins paisible et luminueux que ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'un sage Jedi, avec notamment une Rey en proie à la colère et sur le point de tuer Luke. Comme en plus, en voix-off, il nous dit que cela ne finira pas de la manière dont elle le pensait, on pourrait penser que ce bon vieux Luke, suite au drame qui causé son isolement, ait choisi de succomber à son côté obscur.

Bien entendu, il ne s'agit là que de théories mais il est clair que ce spot entier est fait dans l'unique but de semer un gros doute sur l'intégrité morale du héros. Quoi qu'il en soit, cela fait partie aussi du jeu et du plaisir de se poser toutes ces questions, et même si, au final, on a tort, on aura quand même passé un bon moment à échaffauder toutes ces théories. Réponse en décembre.