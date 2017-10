Pourquoi le réalisateur de Wolverine James Mangold ne voulait pas du mythique costume jaune

L'éternelle question qui turlupine les fans : Hugh Jackman aurait-il dû porter le fameux costume ?

Si Hugh Jackman restera comme la seule et unique figure sur grand écran de Logan a.k.a Wolverine, les fans que nous sommes n’ont qu’un seul regret, et il est de taille. Non, on ne vous parle pas de ce navet de X-Men origins : Wolverine mais bien du mythique costume jaune et noir qui ne se fondra jamais hélas sur la peau de l’homme aux griffes d’adamantium.

Dommage car ce filou de James Mangold, responsable de Wolverine : le combat de l'immortel, nous avait bien teaser comme il faut avec la scène finale de son film pour finalement que le réalisateur ne décide de la retirer.

Mangold n’a jamais été fan du costume, qui pour lui est un non-sens :

« J’ai toujours eu une méfiance envers les fans qui réclamaient le costume. Mais le blocage que j’avais par rapport à ça est que Logan est le héros le moins narcissique du monde, DC ou Marvel. En tant que scénariste du film, je ne pouvais pas me forcer à l’inclure. C’est comme mettre une marque ou un vêtement spécial quand on va sauver le monde. Pourquoi faire ça ? La seule raison pour laquelle un héros fait ça, c’est pour qu’on l’identifie, qu’il obtienne une reconnaissance pour ce qu’il fait. Rien de ce que fait Wolverine ne va dans ce sens, particulièrement si c’est pour porter un costume jaune ! C’est vraiment pour faire hurler les gens : ‘Oh mon dieu ! C’est le Wolverine !’ Ce n’est pas mon Wolverine. Et puis, est ce que les gens voulaient vraiment voir Hugh dans la combinaison ? »

Une réponse logique de la part de l’américain. Intégrer le costume dans un film uniquement pour satisfaire des fans n’est pas la bonne option. Il faut qu’il y ait une certaine cohérence aussi bien artistique que narrative. Dans les nombreuses aventures de Logan, l’unique fois où cela aurait pu être une bonne idée était dans les deux premiers opus de Bryan Singer il y a presque vingt ans…

Mangold a crée son Wolverine, avec ses défauts comme ses qualités, et on ne risque pas de revoir de sitôt un nouvel acteur endosser le rôle. Voir le costume sur grand écran restera encore comme un fantasme pour longtemps.