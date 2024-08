Deadpool 3 : une scène coupée prouve que Gambit n’est pas mort, et qu’un film est possible

Ryan Reynolds a diffusé une scène inédite de Deadpool & Wolverine dans lequel Gambit survit à la bataille finale, contre toute attente.

Deadpool & Wolverine fait bien plus que le carton annoncé. Ce Deadpool 3 explose complètement le box-office mondial, en bon petit Jésus Marvel qu’il est. Si le film de Shawn Levy est une immense machine à produire des caméos (mais on n’a pas eu les 5 caméos qu’on voulait vraiment dans Deadpool 3), c’est aussi une sorte de menu best-of du monde super-héroïque de la Fox. Hommage à Blade, à Electra, à la carrière de Hugh Jackman dans le rôle de Logan/Wolverine, Deadpool 3 a aussi posé un genou à terre devant l’héritage des X-men.

Certes, Logan est « LE X-Man », mais il n’est pas le seul issu de l’école du Professeur Xavier à montrer les muscles dans cette foire aux références et aux easter eggs. Héros inattendu de ce troisième volet, Rémy Lebeau, alias Gambit, est apparu sous les traits de Channing Tatum. Auparavant interprété par Taylor Kitsch dans X-Men Origins : Wolverine, Le Diable blanc de La Nouvelle-Orléans fait une apparition remarquée aux côtés de Deadpool. Et si on pensait que Gambit mourrait ou était perdu à tout jamais à la fin de Deadpool 3, on se trompait lourdement.

« I’m a survivor ! »

Deadpool élevée au sol

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, Ryan Reynolds a publié sur son compte Twitter/X une scène inédite de Deadpool & Wolverine. Ladite scène montre le personnage de Rémy « Gambit » Lebeau, qui marche lentement au milieu des cadavres de ses ennemis, à l’issue de la bataille finale dans le Void (en VF, le Néant ou le Vortex, à votre guise). Le film Deadpool 3 laissait entendre que Gambit, Electra, Blade et X-23 pourraient mourir dans le Void, submergés par les ennemis ou dévorés à terme par Alioth (créature vue dans la saison 1 de Loki).

Or la séquence postée par Ryan Reynolds prouve que Gambit a bel et bien survécu au combat contre les sbires de Cassandra Nova. De plus, il obtient une voie de sortie hors du Void, grâce à un portail inter-dimensionnel, dont on voit la lumière se refléter dans les yeux du mutant. Cette scène supprimée pourrait être comprise comme une porte ouverte au retour de Gambit quelque part dans le Multivers.

King’s Gambit

L’espoir de voir Gambit revenir sur la scène super-héroïque sous les traits de Channing Tatum est très mince. Les projets de film dédié au personnage de Rémy Lebeau (bel et bien incarné par Tatum) trainent dans les couloirs de la Fox depuis au moins 2014. Le projet aurait épuisé au moins trois réalisateurs : Rupert Wyatt, Doug Liman, et Gore Verbinski, et après de multiples réécritures, le film aurait dû être mis en chantier et devait sortir en 2020.

Mais la production avait été mise en suspens lors de l’achat de la Fox par Disney, avant de finir définitivement dans la poubelle « non recyclable », définitivement annulée par Disney au cours de l’année 2019. Dans une interview accordée à Variety le 8 août 2024, Tatum avait reconnu qu’il souhaitait toujours incarner Gambit dans un film solo : « Cela fait dix ans que je dis que je le veux. C’est entre les mains de Bob Iger et de Kevin Feige. Je prie Dieu [pour que ça se réalise] ».

GO GO POWER RANGEEEEERS !

Avec Disney qui prépare sa propre version des X-Men, il paraît compliqué de revoir Channing Tatum interpréter Gambit de sitôt, même si la survie du personnage permet de conserver une petite lueur d’espoir. La Maison de Mickey prépare le terrain pour le retour des Mutants depuis plusieurs années maintenant, et le premier vrai mouvement dans cette direction sera accompli avec Captain America : Brave New World, qui verra l’apparition de l’adamantium dans le MCU.

S’agissant du métal qui recouvre les os de Wolverine, on s’attend à ce que Cap 4 balance entre la poire et le fromage les germes d’un programme « Weapon X », qui donnera naissance à un nouveau Wolvie. Quant à Deadpool & Wolverine, il poursuit sa route au-delà du milliard de dollars de recettes depuis le 24 juillet dans les salles de cinéma.