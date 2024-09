Oui, Deadpool & Wolverine est un succès pour Marvel et Disney, mais à quel point ?

Le mercenaire de Ryan Reynolds a fait une entrée fracassante dans le MCU avec Deadpool & Wolverine. Mais jusqu'où le dernier Marvel peut-il encore aller ?

Le mercenaire increvable joué par Ryan Reynolds profite d'un fort regain de popularité depuis la résurrection miraculeuse du personnage en 2016 dans Deadpool (après son massacre impardonnable dans X-Men Origins: Wolverine). Ajoutés à ça le retour du mutant iconique de Hugh Jackman et l'arrivée (la vraie) des mutants dans le MCU après le rachat de la Fox, il y avait peu de doutes sur le fait que le public serait au rendez-vous pour ce Deadpool & Wolverine.

Les retrouvailles de Wade Wilson et Logan au cinéma sont donc un succès, oui, mais qu'en est-il par rapport aux autres films de l'univers étendu Marvel ?

Fric show

SUPER HEROS (S)HIT

Budget : 200 millions, hors marketing

Box-office domestique : 621 millions

Box-office mondial : 1,3 milliard

Sans grande surprise, avec 1,3 milliard de dollars récoltés au box-office mondial, Deadpool & Wolverine est plus gros film de la trilogie Deadpool. Et de loin, puisque le record était jusqu'ici détenu par Deadpool 2 (785 millions de dollars). Certes, avec son budget estimé à 200 millions de dollars, Deadpool 3 a coûté trois fois et demie plus cher que le premier volet (dont la facture s'élevait à seulement 58 millions), mais qu'importe la possible baisse de rentabilité, cette suite reste un immense succès pour le MCU, surtout après l'échec monumental de The Marvels.

De #Deadpool 3 à #Furiosa, que retenir du box-office estival de 2024 ? On fait le bilan en vidéo. https://t.co/suPSLoU0qI — Ecran Large (@EcranLarge) August 29, 2024

Et puis, Deadpool 3 n'est pas le plus film le plus cher du Marvel Cinematic Universe. Les Avengers mis à part, il a notamment coûté moins que Les Gardiens de la Galaxie 3, Thor 4 et Captain America : Civil War (tous les trois à 250 millions), The Marvels (270 millions), Doctor Strange 2 (350 millions) ou encore Les Eternels (236 millions).

De plus, tous les films cités ci-dessus ont rapporté moins d'argent. En fait, Deadpool & Wolverine est actuellement le 7e plus gros succès de l'univers cinématographique, qui compte pour l'instant 34 longs-métrages. Il ne devrait cependant avoir aucun mal à rattraper Black Panther (1,34 milliard) et donc à arriver en 6e position dans les prochains jours, derrière les quatre films Avengers et Spider-Man : No Way Home. En revanche, avec 621 millions empochés sur le territoire nord-américain, le film a encore un bout de chemin à faire à domicile pour égaler celui de Ryan Coogler qui a atteint les 700 millions de dollars.

Marvel, prêt à déchiqueter la concurrence

Même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise, il est par ailleurs peu probable que les prochains films de la Phase 5, Captain America : Brave New World et Thunderbolts, attirent autant de monde en salles que ces retrouvailles sanglantes entre mutants. Le long-métrage réalisé par Shawn Levy devrait ainsi conserver sa place au moins jusqu'à la sortie du prochain Avenger...